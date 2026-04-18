बीजेपी कार्यकर्ताओं का आतुरपन, स्वच्छता का संदेश देने के लिए पहले फैलाया कचरा, फिर लगाई झाड़ू

राजस्थान के धौलपुर से स्वच्छता अभियान का एक अजीबों-गरीब मामला सामने आया है, यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले कूड़ा-कचरा फैलाते हैं. इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता ही झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं, धौलपुर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

दरअसल यह मामला डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती का बताया जा रहा है, अंबेडकर जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था. बीजेपी के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने हाथों में झाड़ू थामकर साफ-सफाई की बीड़ा उठाया. मगर, अब उसी स्वच्छता अभियान का एक वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा है.

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भाजपाईयों ने दिया स्वच्छता का संदेश

अंबेडकर जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सफाई अभियान की अब हर कोई चर्चा कर रहा है, और बीजेपी के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की इस पहल चर्चा होनी भी चाहिए. फोटो और वीडियो बनवाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जहां पहले से सफाई थी, वहां कचरा फैलाया. इसके सफाई का जिम्मा उठाए कार्यकर्ताओं ने वहीं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया खूब चर्चा में है.

पहले से थी सफाई

बताया जा रहा है कि पिछले दिनों बाबा साहब भीमराव की जयंती पर धौलपुर के बाड़ी में बीजेपी की ओर से सफाई अभियान चलाया गया. स्वच्छता अभियान का मौका था, तभी जिलाध्यक्ष समेत संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारी पहुंच गए. स्वच्छता अभियान के लिए जिस स्थान का चयन किया गया था, वहां पहले से ही सफाई थी.

पहले फैलाया कचरा, फिर लगाई झाड़ू

स्वच्छता का संदेश देने के लिए आतुर बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर सफाई देखकर दुविधा में पड़ गए. इसके बाद मंडल सह-प्रभारी ने दुविधा का समाधान किया. मंडल सह-प्रभारी ने एक जगह जमा कचरा उठाकर छितरा दिया, इसके बाद बारी-बारी से हाथ में झाड़ू थामकर स्वच्छता संदेश के लिए कतार में खड़े हो गए. हालांकि, फोटो सेशन से पहले ही किसी ने इनकी करतूत कैमरे में कैद कर वायरल कर दी.

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