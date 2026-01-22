Vande Bharat Sleeper Train: राजस्थान को मिलेगी वंदे भारत स्लीपर, जुड़ेंगे चार राज्य, जानें- किराया और रूट
Vande Bharat Sleeper Train: राजस्थान को नई वंदे भारत स्लीपर मिल सकती है. यह वंदे भारत स्लीपर गुजरात में अहमदाबाद तक चलेगी. इस दौरान यह चार अहम राज्यों से गुजरेगी.
भारतीय रेलवे एक और रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है. यह स्लीपर सेवा दिल्ली-अहमदाबाद कॉरिडोरपर चलने की संभावना है, जिसमें जयपुर मुख्य स्टॉप होगा. इससे राजस्थान को बड़ा फायदा होगा. अगर प्रस्तावित रूट को मंजूरी मिलती है तो यह ट्रेन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के रास्ते चलेगी. गुजरात में इस ट्रेन का स्टॉपेज अहमदाबाद में हो सकता है.
अगर इसके किराए की बात करें तो जयपुर-अहमदाबाद रूट पर फिलहाल कोई नियमित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नहीं चल रही है. प्रस्तावित स्लीपर ट्रेन के लिए अनुमानित किराया लगभग 3AC में 2,300-2,800 रुपये, 2AC में 3,000-3,800 रुपये और 1AC में 4,000-5,000 रुपये के बीच हो सकता है, जबकि आरएसी या वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा.
टिकट कैंसल कराया तो क्या होगा?
बता दें वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के यात्री यदि निर्धारित प्रस्थान समय से आठ घंटे से पहले, अपने ‘कंफर्म’ टिकट रद्द करते हैं तो एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा. रेल मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, टिकट रद्द करने का शुल्क किराये का 25 प्रतिशत होगा, बशर्ते कि ‘कंफर्म’ टिकट 72 घंटे से पहले रद्द किए जाएं. मंत्रालय ने रेल यात्री (टिकट रद्द करना और किराया वापसी) नियम, 2015 में संशोधन किया है और वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के लिए सख्त नियमों को अधिसूचित किया है. अधिसूचना के अनुसार, ‘यदि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से आठ घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द किया जाता है, तो कोई रकम वापस नहीं दी जाएगी.’
अन्य ट्रेनों के मामले में, यदि ‘कंफर्म’ टिकट निर्धारित प्रस्थान समय से चार घंटे से कम समय पहले रद्द किए जाते हैं, तो धनवापसी के लिए पात्र नहीं होंगे. अधिसूचना के अनुसार, 'यदि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे से पहले टिकट रद्द किया जाता है, तो रद्द करने का शुल्क किराये का 25 प्रतिशत होगा. वहीं, यदि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे से लेकर आठ घंटे पहले तक टिकट रद्द किया जाता है तो इसका शुल्क किराये का 50 प्रतिशत होगा.'
