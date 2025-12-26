उदयपुर: कंपनी की पार्टी के बाद महिला से कार में गैंगरेप, घंटों घुमाया, CEO समेत तीन गिरफ्तार

उदयपुर से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां आईटी कंपनी की महिला मैनेजर के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज आरोप लगा है. पार्टी के बाद नशे की हालत में महिला को कार में बंधक बनाकर रातभर दरिंदगी की गई. सुखेर थाना पुलिस ने इस गंभीर मामले में कंपनी के सीईओ सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है.

साल खत्म होने की पार्टी में शामिल हुई थी पीड़िता

उदयपुर के थाना सुखेर क्षेत्र में दर्ज इस सनसनीखेज मामले ने कॉरपोरेट पार्टियों की आड़ में होने वाले अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, शोभागपुरा स्थित एक आईटी कंपनी में आयोजित बर्थडे और इंड ऑफ ईयर पार्टी में वह बतौर कंपनी मैनेजर शामिल हुई थी.

गाड़ी में पहले से मौजूद थे आरोपी

पार्टी के बाद नशे की हालत अधिक होने पर वह घर लौटना चाहती थी. इसी दौरान वह कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड के साथ गाड़ी में रवाना हुई, जहां पहले से कंपनी के सीईओ जितेश प्रकाश सिसोदिया और गौरव मौजूद थे.

कार में इधर-उधर घुमाया, गैंगरेप किया

आरोप है कि रास्ते में आरोपियों ने स्मोकिंग से जुड़ा नशीला पदार्थ पीड़िता को पिलाया, जिससे वह पूरी तरह होश में नहीं रही. तीनों आरोपियों ने पीड़िता को रात करीब 1 बजकर 45 मिनट से सुबह 5 बजे तक गाड़ी में इधर-उधर घुमाया और इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

पाड़िता के बार-बार अनुरोध के काफी देर बाद घर छोड़ा

पीड़िता के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उसे काफी देर बाद घर छोड़ा गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर महिला अपराध एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ ने जांच शुरू की.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा के नेतृत्व में साक्ष्य संकलन के बाद सुखेर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में सीईओ जितेश प्रकाश सिसोदिया, गौरव और कंपनी की महिला एक्जीक्यूटिव हेड शामिल हैं. फिलहाल तीनों से गहन पूछताछ जारी है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है.