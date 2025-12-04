राजस्थान के टोंक जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए प्रेमिका को होटल के कमरे में बुलाया. कमरे में केक ले आया, जश्न मनाने की तैयारी की. इसके कुछ देर बाद ही होटल के कमरे में ही गला रेत कर गर्लफ्रेंड को बेरहमी से कत्ल कर दिया. युवक ने इसके बाद खुद के पेट में भी चाकू मारा और साथ ही जहर खाकर अपनी भी जान दे दी.

जानकारी के मुताबिक प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई थी. फरवरी महीने में उसकी बारात आनी थी. युवक इसी बात से खफा था और उसने बर्थडे सेलिब्रेट करने के बहाने गर्लफ्रेंड को होटल बुलाया और केक काटने से पहले ही उसका कत्ल कर दिया. हालांकि होटल के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. कत्ल और सुसाइड की इस घटना के बाद टोंक जिले में कोहराम मचा हुआ है. युवक की मौत इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त हुई.

मालपुरा के होटल में खौफनाक वारदात

हैरान कर देने वाली यह घटना टोंक जिले के मालपुरा कस्बे से सामने आई है, जहां वारदात एक होटल में हुई. प्रेमी जोड़ा अलग-अलग जाति से था और इसी वजह से उनकी शादी में अड़चन आ रही थी. यह घटना बुधवार शाम करीब 4 बजे की है. कमरे से प्रेमिका और युवक की पुकार सुनने के बाद होटल के स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा था.

पुलिस ने बताई पूरे घटनाक्रम की जानकारी

थाना अधिकारी चेनाराम चौधरी ने बताया युवक डिग्गी निवासी मुकेश जाट (27) और उसकी प्रेमिका दोनों होटल के कमरे में ठहरे हुए थे. इस बीच किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो गया और इस झगड़े में मुकेश ने धारदार हथियार से अपनी प्रेमिका का गला काट दिया. इससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद युवक ने भी सुसाइड करने का प्रयास किया, जहां वह गंभीर अवस्था में मिला. बाद में उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया.

शादी तय होने से नाराज था युवक

थाना प्रभारी चेनाराम चौधरी ने बताया कि गर्लफ्रेंड के कत्ल के आरोपी मुकेश जाट का बुधवार को बर्थडे था. इसी के चलते दोनों प्रेमी युगल दूदू रोड स्थित गोकुल होटल में ठहरे थे. उन्होंने बताई कि प्रेमिका की फरवरी महीने में शादी होने वाली थी. जबकि दोनों प्रेमी युगल में काफी समय से प्रेम संबंध चल रहा था. आशंका है कि प्रेमिका की शादी के चलते युवक ने उसकी हत्या करने का यह ख़ौफ़नाक कदम उठाया.

मालपुरा के गोकुल होटल में हुई इस वारदात ने कस्बे में सनसनी फैला दी. पुलिस ने बताया कि प्रेमी युगल डिग्गी के रहने वाले हैं. जिनके बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इधर, घटना के बाद मालपुरा थाना अधिकारी चेनाराम चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक आशीष प्रजापत मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी ली. इस दौरान पुलिस दूदू रोड स्थित होटल के कर्मचारियों से पूछताछ करने में जुटी है. साथ ही वहां लगे सीसीटीवी कैमरा की भी पड़ताल कर रही है. पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवारकर परिजनों को सौंपेगी.