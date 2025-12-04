Mumbai News: मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट, 5 मीटर तक उठेंगी लहरें, BMC ने किया सावधान
Maharashtra News: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 4 से 7 दिसंबर 2025 तक अलर्ट जारी किया गया है. यह अलर्ट समुद्र में उठती ऊंची लहरों को लेकर है. मुंबई में 5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं.
Mumbai News: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 4 से 7 दिसंबर 2025 के बीच समुद्र में लगातार तीन दिनों तक ऊंची लहरें उठने की संभावना है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में नागरिकों को चेतावनी जारी की है. हाई टाइड के दौरान समुद्र में साढ़े चार मीटर से अधिक ऊंचाई की लहरें उठेंगी, जिससे समुद्र के किनारे या पानी के पास जाना अत्यंत खतरनाक हो सकता है.
विशेष रूप से 6 दिसंबर 2025 को मध्यरात्रि 12 बजकर 39 मिनट पर 5.03 मीटर ऊंचाई की लहरें उठने की संभावना है. ऐसे समय में समुद्र के पास रहना खतरे से खाली नहीं है. महानगरपालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे पुलिस और प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का सख्ती से पालन करें. इसके साथ ही, भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस पर चैत्यभूमि और छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान (शिवाजी पार्क) में आने वाले लोगों से भी समुद्र तट पर सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है.
हाई टाइड का कार्यक्रम
- गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 – रात 11:52 बजे, लहरों की ऊंचाई: 4.96 मीटर
- शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 – सुबह 11:30 बजे, लहरों की ऊंचाई: 4.14 मीटर
- शनिवार, 6 दिसंबर 2025 – मध्यरात्रि 12:39 बजे, लहरों की ऊंचाई: 5.03 मीटर
- शनिवार, 6 दिसंबर 2025 – दोपहर 12:20 बजे, लहरों की ऊंचाई: 4.17 मीटर
- रविवार, 7 दिसंबर 2025 – मध्यरात्रि 1:27 बजे, लहरों की ऊंचाई: 5.01 मीटर
- रविवार, 7 दिसंबर 2025 – दोपहर 1:10 बजे, लहरों की ऊंचाई: 4.15 मीटर
सावधानी के उपाय
हाई टाइड के दौरान समुद्र में पानी का स्तर तेजी से बढ़ता है और ऊंची लहरें आती हैं. 4.5 मीटर से अधिक ऊंचाई की लहरों को हाई टाइड माना जाता है. इस दौरान समुद्र के किनारे, समुद्री घास या जेट्टी पर जाना बेहद खतरनाक है. नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी स्थिति में समुद्र के पास न जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.
