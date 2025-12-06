हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आ गई कंपकंपाती ठंड! राजस्थान के शेखावाटी में शीतलहर का अलर्ट, फसलों पर भी संकट के आसार

Rajasthan Weather: राजस्थान में हाड़ कंपा देने वाली ठंड आ गई है. कई शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है. शेखावाटी में शीतलहर के साथ पाला पड़ने से फसलों को नुकसान और जनजीवन पर असर दिख रहा है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 06 Dec 2025 10:37 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी भारत की बर्फबारी का सीधा असर राजस्थान के मौसम पर दिखाई दे रहा है. राज्य के एक दर्जन से ज्यादा शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है और जयपुर में इस सीजन पहली बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में भी ठंड का यही दौर जारी रहेगा, जबकि शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है.

प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार गिरते तापमान के कारण रातें और ज्यादा कड़ाके की हो गई हैं. शेखावाटी के अनेक क्षेत्रों में रात का तापमान दो डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. खेती-किसानी में भी बढ़ती सर्दी की मार दिखाई देने लगी है क्योंकि कई इलाकों में पाला पड़ना शुरू हो गया है, जिससे सब्जियों से लेकर रबी की अन्य फसलों को नुकसान पहुंच रहा है. किसान फसल बचाने के लिए सिंचाई और धुआं करने जैसे पारंपरिक उपायों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन गलन इतनी अधिक है कि राहत मिलना मुश्किल हो रहा है. मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि हवा की रफ्तार कम होने से रात में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है और सुबह देर तक कोहरा छाया रह रहा है.

सीकर रहा सबसे ठंडा इलाका

पिछले 24 घंटों में राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका सीकर का फतेहपुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बीकानेर के लूणकरणसर में 3.2, सीकर में 3, नागौर में 3.1, अलवर में 5.4, दौसा में 4.6 और झुंझुनूं में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. राजधानी जयपुर में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से कम है.

शेखावाटी के चूरू, सीकर, झुंझुनूं समेत नागौर, बीकानेर और गंगानगर में भी रात को गलन तेज हो गई है. दिन में भी हल्की ठंडी हवा के कारण लोगों को बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, जबकि शाम के समय सड़क किनारे अलाव जलाते लोगों की संख्या बढ़ गई है. बाजारों, बस स्टैंडों और ग्रामीण इलाकों में लोग खुद को गर्म रखने के लिए लकड़ियों और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं.

तापमान में गिरावट का सिलसिला रहेगा जारी 

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहेगा और तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा. उनके अनुसार शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है और कुछ स्थानों पर शीतलहर का प्रभाव भी दिखाई देगा. शर्मा ने कहा कि हवा की दिशा उत्तर-पश्चिमी होने से ठंडक और बढ़ेगी. 

विशेषज्ञों ने लोगों को रात में सावधानी बरतने, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सुरक्षा देने और सुबह के समय यात्रा करते हुए धुंध के कारण सतर्क रहने की सलाह दी है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी कुछ दिन तक प्रदेशभर में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का यही सिलसिला जारी रहेगा.

मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 06 Dec 2025 10:37 AM (IST)
Sikar News RAJASTHAN NEWS
