आ गई कंपकंपाती ठंड! राजस्थान के शेखावाटी में शीतलहर का अलर्ट, फसलों पर भी संकट के आसार

पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी भारत की बर्फबारी का सीधा असर राजस्थान के मौसम पर दिखाई दे रहा है. राज्य के एक दर्जन से ज्यादा शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है और जयपुर में इस सीजन पहली बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में भी ठंड का यही दौर जारी रहेगा, जबकि शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है.

प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार गिरते तापमान के कारण रातें और ज्यादा कड़ाके की हो गई हैं. शेखावाटी के अनेक क्षेत्रों में रात का तापमान दो डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. खेती-किसानी में भी बढ़ती सर्दी की मार दिखाई देने लगी है क्योंकि कई इलाकों में पाला पड़ना शुरू हो गया है, जिससे सब्जियों से लेकर रबी की अन्य फसलों को नुकसान पहुंच रहा है. किसान फसल बचाने के लिए सिंचाई और धुआं करने जैसे पारंपरिक उपायों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन गलन इतनी अधिक है कि राहत मिलना मुश्किल हो रहा है. मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि हवा की रफ्तार कम होने से रात में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है और सुबह देर तक कोहरा छाया रह रहा है.

सीकर रहा सबसे ठंडा इलाका

पिछले 24 घंटों में राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका सीकर का फतेहपुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बीकानेर के लूणकरणसर में 3.2, सीकर में 3, नागौर में 3.1, अलवर में 5.4, दौसा में 4.6 और झुंझुनूं में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. राजधानी जयपुर में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से कम है.

शेखावाटी के चूरू, सीकर, झुंझुनूं समेत नागौर, बीकानेर और गंगानगर में भी रात को गलन तेज हो गई है. दिन में भी हल्की ठंडी हवा के कारण लोगों को बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, जबकि शाम के समय सड़क किनारे अलाव जलाते लोगों की संख्या बढ़ गई है. बाजारों, बस स्टैंडों और ग्रामीण इलाकों में लोग खुद को गर्म रखने के लिए लकड़ियों और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं.

तापमान में गिरावट का सिलसिला रहेगा जारी

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहेगा और तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा. उनके अनुसार शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है और कुछ स्थानों पर शीतलहर का प्रभाव भी दिखाई देगा. शर्मा ने कहा कि हवा की दिशा उत्तर-पश्चिमी होने से ठंडक और बढ़ेगी.

विशेषज्ञों ने लोगों को रात में सावधानी बरतने, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सुरक्षा देने और सुबह के समय यात्रा करते हुए धुंध के कारण सतर्क रहने की सलाह दी है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी कुछ दिन तक प्रदेशभर में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का यही सिलसिला जारी रहेगा.