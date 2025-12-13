राजस्थान की सिरोही पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. बीती रात मावल पुलिस चौकी पर की गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की. शराब को चावल के कट्टों की आड़ में बेहद शातिर तरीके से छुपाकर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने ट्रक चालक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, रीको थाना क्षेत्र की मावल पुलिस चौकी पर देर रात नियमित नाकाबंदी के दौरान ट्रक नंबर RJ 19 GH 0377 को संदेह के आधार पर रोका गया. प्रारंभिक पूछताछ के दौरान चालक के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए. इसके बाद पुलिस ने ट्रक की गहन तलाशी ली, जिसमें चावल से भरे कट्टों के नीचे बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब के कार्टन छुपाए गए मिले.

तलाशी के दौरान 750 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

पुलिस को तलाशी के दौरान ट्रक से कुल 750 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई. इनमें रॉयल स्टैग अंग्रेजी शराब की बोतलों से भरे 244 कार्टन, रॉयल चैलेंज अंग्रेजी शराब की बोतलों से भरे 360 कार्टन, रॉयल चैलेंज अंग्रेजी शराब के पव्वों से भरे 95 कार्टन, रॉयल स्टैग अंग्रेजी शराब के पव्वों से भरे 51 कार्टन शामिल हैं.

पुलिस ने इन्हें किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार यह शराब पंजाब निर्मित है, जिसे अवैध रूप से गुजरात में सप्लाई किया जा रहा था. मौके से गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अशोक पुत्र पोकरराम बिश्नोई, निवासी विष्णु की ढाणी, पुलिस थाना कापेरड़ा, जिला जोधपुर तथा हरदेव पुत्र पुनाराम बिश्नोई, निवासी गुड़ा विश्नोइयां, पुलिस थाना विवेक विहार, जोधपुर के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

कार्रवाई पर पुलिस ने क्या कहा?

आबूरोड़ रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि शराब की खेप कहां से लाई गई, किसके कहने पर भरी गई और इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस तस्करी के पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है. संभावित रूप से अन्य लोगों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता.



थानाधिकारी ने बताया कि आबूरोड रीको पुलिस अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. हाल के दिनों में थाना क्षेत्र में एक के बाद एक प्रभावी कार्रवाई कर तस्करों पर शिकंजा कसा गया है. पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है.



फिलहाल पुलिस ने ट्रक, शराब की खेप को जब्त कर लिया है और मामले में जांच जारी है. आने वाले दिनों में इस कार्रवाई से अवैध शराब सप्लाई नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.