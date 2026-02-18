सीकर: गणेश्वर धाम ब्लास्ट में पुलिस का बड़ा खुलासा, तांत्रिक क्रिया से जुड़ा है मामला

सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र स्थित गणेश्वर धाम पर हाल ही में 12 फरवरी को हुए सूटकेस ब्लास्ट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला तांत्रिक क्रिया से जुड़ा होना सामने आया है. इस संबंध में पांच आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि झुंझुनू, उदयपुरवाटी और गुढ़ागढ़ौजी थाना क्षेत्र के कुछ व्यक्ति मेवात (नूंह) निवासी एक तांत्रिक के संपर्क में आए थे. तांत्रिक ने उन्हें एक सूटकेस में कुछ सामग्री देकर उसे धार्मिक स्थल पर विसर्जित करने के निर्देश दिए थे. आरोपी गणेश्वर धाम पहुंचे और विसर्जन के दौरान सूटकेस में विस्फोट हो गया. सूटकेस में रखी सामग्री की फॉरेंसिक जांच जारी है.

चार दिन की तलाश के बाद खुलासा

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी राघवेंद्र सुहासा और एसपी के. प्रवीण नायक नुनावत ने भी मौके का निरीक्षण किया. पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर लगातार चार दिनों तक सघन तलाश अभियान चलाया, जिसके बाद संदिग्धों को हिरासत में लिया गया.

पांच आरोपी डिटेन

पुलिस ने जिन पांच व्यक्तियों को डिटेन किया है, उनमें दिनेश कुमार जांगिड (गुड़ा, थाना गुढ़ागढ़ौजी), जयराम सेनी, हरिराम (ढाणी जोधाला, थाना गुढ़ागढ़ौजी), निर्मल (डीडवाना निवासी) और नियामत उर्फ सदाम उर्फ राजू उर्फ काला (पुन्हाना, जिला नूंह)-तांत्रिक का सहयोगी शामिल हैं. सभी से अलग-अलग पूछताछ की जा रही है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

पुलिस टीम की भूमिका

मामले के खुलासे में हेड कांस्टेबल राम सिंह खोखर, भूपेंद्र सिंह, साइबर डीएसटी हेड कांस्टेबल बनवारी लाल, कांस्टेबल राकेश कुमार और मनोज कुमार की विशेष भूमिका रही. प्रेस वार्ता के दौरान सदर थाना अधिकारी राजेश डूडी भी उपस्थित थे. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही विस्फोट में प्रयुक्त सामग्री और साजिश के पीछे के उद्देश्य का स्पष्ट खुलासा किया जाएगा.