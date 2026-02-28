हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सीकर: भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB टीम का एक्शन, कथित ED अधिकारी को 13 लाख रुपये की रिश्वत लेते दबोचा

Sikar News: सीकर शहर के एक होटल में 13 लाख रुपये लेते हुए ACB की टीम ने आरोपी को दबोच लिया. जांच में सामने आया कि वो ED की आड़ में वसूली का धंधा कर रहा था.

By : गोविंद बुटोलिया, सीकर | Updated at : 28 Feb 2026 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के सीकर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कार्रवाई की है. जयपुर यूनिट की टीम ने कथित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हेड कांस्टेबल उत्तम पांडे को 13 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया. वेरिफिकेशन के नाम पर सीए को डरा-धमाकर रुपये ऐंठने के आरोप में एक्शन लिया गया है.

CA से की थी 15 लाख की मांग

जानकारी के मुताबिक पांडे ने खुद को ED का वरिष्ठ अधिकारी बताकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को डराया-धमकाया. वेरिफिकेशन के नाम पर उसने कुल 15 लाख रुपये की मांग की थी. सीकर शहर के एक होटल में 13 लाख रुपये लेते हुए ACB की टीम ने दबोच लिया. जांच में सामने आया कि आरोपी ने ED की आड़ में यह काला कारोबार चला रखा था.

आरोपी से पूछताछ में फर्जीवाड़े की परतें खुलने की संभावना

DSP विजय सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है, जिस पर DIG अनिल कयाल निगरानी रख रहे थे. DG गोविंद गुप्ता और ADG स्मिता श्रीवास्तव के स्पष्ट निर्देशों पर जयपुर ACB की स्पेशल टीम ने यह ट्रैप सेट किया. आरोपी को ACB टीम अपने साथ ले गई जहां गहन पूछताछ से उसके फर्जीवाड़े की परतें खुलने की पूरी संभावना हैं.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार आरोपी ने पीड़ित सीए से कुल 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. भ्रष्टाचार के इस खेल की शुरुआत तब हुई जब कथित ईडी के सीनियर हेड कांस्टेबल उत्तम पांडेय ने वेरिफिकेशन के नाम पर पहले ही 2 लाख रुपये वसूल लिए थे. शनिवार (28 फरवरी) को जब आरोपी बाकी के 13 लाख रुपये की भारी भरकम राशि ले रहा था, तभी जयपुर एसीबी की टीम ने उसे जाल बिछाकर रंगे हाथों दबोच लिया.

असली अधिकारी या विभाग के नाम पर अवैध वसूली?

एसीबी अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि गिरफ्तार आरोपी वास्तव में ईडी का कोई कर्मचारी है या वह सिर्फ विभाग के नाम का खौफ दिखाकर अवैध वसूली कर रहा था. ब्यूरो के अधिकारी इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रहे हैं कि आरोपी ने इससे पहले भी कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है.

फिलहाल जयपुर एसीबी की ओर से सीकर में की गई इस कार्रवाई ने सरकारी विभागों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों में हड़कंप मचा दिया है. ACB की इस सफलता से सीकर में सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की उम्मीद जगी है.

About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
Read
Published at : 28 Feb 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
ACB Sikar RAJASTHAN NEWS

Embed widget