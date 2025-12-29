राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए करीब 20 जिलों में लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं. इसी बीच चित्तौड़गढ़ जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है. राजस्थान सरकार के दो कैबिनेट मंत्री और बीजेपी सांसद स्वदेशी मेले में झूला झूलते और सीटी बजाते नजर आ रहे हैं.

स्वदेशी मेले में पहुंचे मंत्री और सांसद

राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी रविवार (28 दिसंबर) स्वदेशी मेले में पहुंचे थे. मेले में नेताओं ने अलग-अलग स्टॉल देखे, खुद और परिवार के लिए कपड़े व अन्य सामान खरीदे और फिर आसमानी झूले का भी आनंद लिया.

झूले पर बैठने से पहले नेताओं ने स्टॉल पर रखी स्वदेशी सीटियां बजाईं. इसके बाद झूला झूलते हुए उन्होंने वीडियो भी बनवाया और तस्वीरें खिंचवाईं. नेताओं का कहना था कि ये स्वदेशी सीटियां हैं, इसलिए वे इन्हें बजा रहे हैं. वीडियो में मंत्री और सांसद काफी देर तक सीटी बजाते और लोगों के साथ हवाई झूले पर बैठे नजर आते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने कसा तंज

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा कि अरावली को लेकर चिंतित बीजेपी नेता हवाई झूले पर बैठकर इसकी गंभीरता समझने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री और सांसद अरावली को लेकर परेशान तो हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए सीटी बजाकर इशारों में लोगों को जागरूक कर रहे हैं.

सेव अरावली अभियान के बीच सामने आए इस वीडियो को लेकर विपक्ष भी हमलावर है. उनका कहना है कि जब प्रदेश में पर्यावरण को लेकर गंभीर आंदोलन चल रहा है, तब जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं का इस तरह मनोरंजन करना संवेदनहीनता दिखाता है.