सांचौर: टैक्सी चालकों को परेशान करने के आरोप पर भड़के पूर्व सांसद, DSP को लगाई फटकार

राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर में शनिवार को सियासी पारा अचानक तब चढ़ गया, जब पूर्व सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता देवजी पटेल ने भरे बाजार में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) की 'क्लास' लगा दी. टैक्सी चालकों के उत्पीड़न की शिकायतों से नाराज पटेल ने सड़क पर ही कुर्सी डालकर डेरा डाल दिया और डीएसपी जयराम मुंडेल को मौके पर तलब कर उन्हें जमकर फटकार लगाई.

दरअसल, सांचौर टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने पूर्व सांसद से गुहार लगाई थी कि स्थानीय पुलिस यातायात नियमों और पूछताछ की आड़ में चालकों को बेवजह परेशान कर रही है. आए दिन चालान काटने और गाड़ियां जब्त करने की धमकियों से गरीब चालकों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है. शिकायत मिलते ही देवजी पटेल एक्शन मोड में आ गए और सीधे बाजार पहुंच गए.

'अपराध रोकें, गरीबों को नहीं'

पूर्व सांसद ने डीएसपी जयराम मुंडेल को मौके पर बुलाया और भरी भीड़ के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पटेल पुलिस अधिकारी को सख्त लहजे में नसीहत देते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा, "पुलिस का काम शहर में बढ़ रही अवैध गतिविधियों, सट्टेबाजी और अपराधों पर अंकुश लगाना है, न कि मेहनत-मजदूरी करने वाले गरीब तबके को सताना."

धरने की खुली चेतावनी

देवजी पटेल ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि पुलिस ने अपना रवैया नहीं सुधारा और टैक्सी चालकों का उत्पीड़न बंद नहीं किया, तो वे खुद आमजन को साथ लेकर थाने के सामने धरने पर बैठ जाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

इस दौरान बाजार में भारी भीड़ जमा हो गई. पूर्व सांसद के इस आक्रामक रुख को देख पुलिस प्रशासन बैकफुट पर नजर आया. काफी देर चली गहमागहमी और समझाइश के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन प्रशासनिक हलकों में इस घटना की चर्चा जोरों पर है.