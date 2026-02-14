गोविंद सिंह डोटासरा का हमशक्ल सोशल मीडिया पर छाया, कांग्रेस नेता से मिलता है चेहरा

आपने सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन के हमशक्ल तो देखे होंगे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का हमशक्ल काफी चर्चाओं में है. वीडियो में दिखाई देने वाला हमशक्ल पूरी तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा से मिलता-जुलता दिखाई दे रहा है, ऐसे में एक बारगी तो हर कोई देखकर अचंभित हो जाता है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर भी धूम मचा रखी है.

वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स शक्ल-सूरत, हेयरस्टाइल से लेकर कद-काठी तक हर ढंग से डोटासरा से मिलता-जुलता है, ऐसे में अचानक देखने पर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है. अब लोग इस व्यक्ति की तलाश में जुटे हैं कि आखिर ये बंदा है कौन जो गोविंद सिंह डोटासरा का हमशक्ल है.

कौन हैं डोटासरा के हमशक्ल?

दरअसल वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति नरेश कुमार सिंधी है. ये मूलतः जयपुर का रहने वाला है, लेकिन पिछले 12 सालों से डीडवाना जिले के लाडनूं में रह रहे हैं और यहीं पर इनका ससुराल भी है. नरेश मेडिकल लाइन में काम करते हैं और साथ ही साथ केटरिंग का काम भी करते हैं. ऐसे में जब एक शादी में केटरिंग का काम करने गए, तब वहां किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद इनके पास लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं और लोग इन्हें डोटासरा का हमशक्ल बता रहे हैं.

कभी नहीं मिले डोटासरा से

नरेश ने बातचीत में बताया कि वे कभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से नहीं मिले, लेकिन अब लोग उन्हें सोशल मीडिया पर गोविंद सिंह डोटासरा का हमशक्ल बता रहे हैं. नरेश को खुद भी अपनी इतनी समानता देखकर आश्चर्य हो रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग नरेश कुमार सिंधी को गोविंद सिंह डोटासरा का जुड़वां भाई तक कह रहे हैं. यह दिलचस्प संयोग है कि दो अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले दो लोग एक-दूसरे से इतने ज्यादा मिलते-जुलते हों.