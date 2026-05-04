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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBengal Election Result 2026: बंगाल चुनाव के नतीजों पर सचिन पायलट बोले, 'चौंकाने वाला...'

Bengal Election Result 2026: बंगाल चुनाव के नतीजों पर सचिन पायलट बोले, 'चौंकाने वाला...'

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीट के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी है. बीजेपी की बंपर बढ़त पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सवाल उठाए हैं.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: अजीत | Updated at : 04 May 2026 05:33 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी बंपर जीत की तरफ बढ़ रही है. इस बीच कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम ने भी चुनाव परिणाम को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चौंकाने वाला रिजल्ट आ रहा है. तमाम तरीके की बातें वहां से आ रही हैं. सीसीटीवी फुटेज से लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं. चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए.

सचिन पायलट केरल के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी है. यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है. सचिन पायलट ने कहा कि केरल में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला विधायक दल करेगा. सीएम का फैसला राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे करेंगे. पायलट ने कहा कि हमने मिलकर केरल में चुनाव लड़ा. एंटी-इनकंबेंसी बहुत ज्यादा थी, उसका हमने फायदा उठाया. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जिस तरीके से रिजल्ट आया है उसको लेकर विजय को बधाई देते हैं.

पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीट के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी है. बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है जबकि टीएमसी सौ से नीचे है. मतगणना सुबह आठ बजे डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू हुई, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिए डाले गए मतों की गिनती की गई.

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पश्चिम बंगाल में बदलाव अब तय!

मतगणना के रुझान इस बात के संकेत दे रहे हैं कि बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव तय है. साल 2011 से लगातार सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस के लिए मौजूदा आंकड़े उस राजनीतिक ढांचे के संभावित कमजोर पड़ने का संकेत देते हैं, जो केंद्रीकृत नेतृत्व, कल्याणकारी योजनाओं और लगातार बूथ-स्तरीय लामबंदी पर आधारित रहा है. 

बीजेपी का मत प्रतिशत भी बढ़ा

बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़कर करीब 44.8 फीसदी हो गया है, जो 2021 की तुलना में तेज बढ़ोतरी है, जबकि तृणमूल का मत प्रतिशत घटकर लगभग 41.7 प्रतिशत रह गया है. बीजेपी उन सभी सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है जो उसने 2021 में जीती थीं और उन 120 सीट में से कई पर सेंध लगाती दिख रही है, जिन पर पहले TMC का दबदबा था. प्रदेश की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है.

बंगाल चुनाव में 293 सीटों के रुझान

शाम करीब पौने पांच बजे तक चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार (04 मई) को जारी मतगणना के रुझानों में बीजेपी को 189 सीटों पर बढ़त है, जबकि 9 सीटों पर जीत हासिल हो चुकी है. वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 88 सीट पर आगे है, जबकि एक सीट पर जीत मिल चुकी है. कांग्रेस को 2, AJUP को 2, सीपीआई (एम) 1 और AISF को एक सीट पर बढ़त हासिल है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 04 May 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
TMC Sachin Pilot BJP West Bengal Election Results 2026
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