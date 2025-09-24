'बिहार में बदलाव की आहट, हम पूरी मजबूती के साथ...', सचिन पायलट का बड़ा दावा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया. उन्होंने दावा किया कि बिहार में बदलाव की आहट है. साथ ही उन्होंने जीएसटी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

बिहार की राजधानी पटना में चल रही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बीच बुधवार (24 सितंबर) को पार्टी के नेता सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में बदलाव की आहट है और हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं.

'सफल रही वोटर अधिकार यात्रा'

पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' बहुत सफल रही और उसे बिहार से अपार जनसमर्थन मिला. उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यसमिति की विस्तारित बैठक में बिहार के मुद्दों पर चर्चा हुई. आज बिहार में आर्थिक हालात खराब हो चुके हैं.

उन्होंने सरकार के वादों की चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें अपने वादों पर जवाब देना होगा. बिहार में जिस तरह के आर्थिक संकट खड़े हुए हैं, उसकी जवाबदेही केंद्र के साथ नीतीश सरकार की भी है.

जातीय जनगणना पर क्या कहा?

सचिन पायलट ने जातीय जनगणना की चर्चा करते हुए कहा कि जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते थे तो पूरी बीजेपी उनका विरोध करती थी, लेकिन उन्होंने लगातार कहा कि जातिगत जनगणना से ही लोगों को उनकी भागीदारी मिल पाएगी और नीति निर्माण हो सकेगा. आज भाजपा की सरकार को जातिगत जनगणना की मांग के आगे झुकना पड़ा.

'युवाओं का भविष्य अंधकार में'

बिहार की स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं, धांधली हो रही है. ऐसे में जब युवा अपना भविष्य अंधकार में देखकर सड़कों पर आए, तो उन्हें लाठियों से पीटा गया. बीजेपी के नेता लोगों को लुभाने के लिए अलग-अलग तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा.

GST पर केंद्र सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जोर देते हुए कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब को कम किया है, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पिछले आठ साल से जीएसटी में बदलाव की मांग कर रही थी. अपनी गलती को सुधारने में केंद्र सरकार को आठ साल लग गए, जिसे ये रिफॉर्म की संज्ञा दे रहे हैं और अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं.