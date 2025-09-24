हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'बिहार में बदलाव की आहट, हम पूरी मजबूती के साथ...', सचिन पायलट का बड़ा दावा

'बिहार में बदलाव की आहट, हम पूरी मजबूती के साथ...', सचिन पायलट का बड़ा दावा

Sachin Pilot News: पटना में सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' बहुत सफल रही और उसे बिहार से अपार जनसमर्थन मिला. उन्होंने दावा किया कि बिहार में इस बार बदलाव होगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, आईएएनएस | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Sep 2025 05:53 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया. उन्होंने दावा किया कि बिहार में बदलाव की आहट है. साथ ही उन्होंने जीएसटी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

बिहार की राजधानी पटना में चल रही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बीच बुधवार (24 सितंबर) को पार्टी के नेता सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में बदलाव की आहट है और हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं.

'सफल रही वोटर अधिकार यात्रा'

पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' बहुत सफल रही और उसे बिहार से अपार जनसमर्थन मिला. उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यसमिति की विस्तारित बैठक में बिहार के मुद्दों पर चर्चा हुई. आज बिहार में आर्थिक हालात खराब हो चुके हैं.

उन्होंने सरकार के वादों की चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें अपने वादों पर जवाब देना होगा. बिहार में जिस तरह के आर्थिक संकट खड़े हुए हैं, उसकी जवाबदेही केंद्र के साथ नीतीश सरकार की भी है.

जातीय जनगणना पर क्या कहा?

सचिन पायलट ने जातीय जनगणना की चर्चा करते हुए कहा कि जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते थे तो पूरी बीजेपी उनका विरोध करती थी, लेकिन उन्होंने लगातार कहा कि जातिगत जनगणना से ही लोगों को उनकी भागीदारी मिल पाएगी और नीति निर्माण हो सकेगा. आज भाजपा की सरकार को जातिगत जनगणना की मांग के आगे झुकना पड़ा.

'युवाओं का भविष्य अंधकार में'

बिहार की स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं, धांधली हो रही है. ऐसे में जब युवा अपना भविष्य अंधकार में देखकर सड़कों पर आए, तो उन्हें लाठियों से पीटा गया. बीजेपी के नेता लोगों को लुभाने के लिए अलग-अलग तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा.

GST पर केंद्र सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जोर देते हुए कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब को कम किया है, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पिछले आठ साल से जीएसटी में बदलाव की मांग कर रही थी. अपनी गलती को सुधारने में केंद्र सरकार को आठ साल लग गए, जिसे ये रिफॉर्म की संज्ञा दे रहे हैं और अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2025 05:53 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Sachin Pilot Rajasthan News Bihar Assembly Election 2025 CONGRESS Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

Azam Khan Release: जेल से निकलने के बाद आजम खान की पुलिस से हो गई भिड़ंत, Video Viral | ABP LIVE
Navratri मेले में मुसलमानों की दुकान पर बवाल, ID चेक कर हटवाए गए स्टॉल, BJP विधायक का एक्शन
Bangkok के Vajira Hospital के सामने धंसी सड़क, बन गया विशाल गड्ढा!
Congress CWC Meeting: पटना में Rahul Gandhi, Kharge; BJP का 'जूतम पैजार' पोस्टर!
कुमकुम भाग्य को गंगा माई की बेटियां से रिप्लेस किया गया, सृष्टि जैन ने पंथ के अनुसरण पर खुलकर बात की
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर, केएल राहुल भी फ्लॉप
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर
टेलीविजन
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
ट्रेंडिंग
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
हेल्थ
Intermittent Fasting: दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget