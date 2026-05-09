हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर पुलिस कमिश्नर का एक्शन प्लान, 1930 शिकायतों और महिला-बाल अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश

जयपुर पुलिस कमिश्नर का एक्शन प्लान, 1930 शिकायतों और महिला-बाल अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश

Jaipur News In Hindi: जयपुर पुलिस कमिश्नर ने बैठक में महिला-बाल, SC-ST व साइबर अपराधों पर त्वरित एक्शन के निर्देश दिए. गैंगस्टर्स पर नकेल और बीट पुलिसिंग से कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी.

By : मुबारिक खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 09 May 2026 10:35 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर शहर में बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम करने के उद्देश्य से शनिवार को पुलिस आयुक्तालय में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा करने और अपराध नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश दिए.

पुलिस कमिश्नर ने महिला अत्याचार, बाल अपराध और SC-ST एक्ट से जुड़े मामलों को पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

Jaipur News: डेयरी संचालक के साथ युवकों ने की मारपीट, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा

साइबर क्राइम और 1930 हेल्पलाइन पर फोकस

बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए कमिश्नर मित्तल ने ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि साइबर हेल्पलाइन '1930' पर आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए ताकि पीड़ितों को तुरंत राहत मिल सके. साथ ही आमजन को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया.

कमजोर थानों को सुधारने की चेतावनी

बैठक के दौरान उन थानों की कार्यप्रणाली की भी कड़ी समीक्षा की गई, जिनका अपराध नियंत्रण में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. पुलिस कमिश्नर ने ऐसे थानों के प्रभारियों को कार्यप्रणाली सुधारने और आवश्यक रणनीति बनाने के निर्देश दिए.

गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा

शहर में संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों को कुचलने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. कमिश्नर ने वांछित (Wanted) और हार्डकोर अपराधियों की धरपकड़ तेज कर उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा है. इसके अलावा संपत्ति संबंधी अपराधों (चोरी, नकबजनी) पर भी प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

नए कानूनों की पालना और बीट पुलिसिंग पर जोर

पुलिस कमिश्नर ने हाल ही में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों की प्रभावी पालना और थानों में इसके प्रशिक्षण पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देशों के अनुसार थाना स्तर पर 'महिला बीट' और 'युवा CLG' (कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप) का गठन कर पुलिसिंग में जनसहभागिता बढ़ाई जाए.

इसके अलावा, लंबित मामलों और विभागीय जांचों के जल्द निस्तारण, 'राजकॉप' (RajCop) ऐप की मॉनिटरिंग और 'संपर्क पोर्टल' से मिलने वाली शिकायतों को तुरंत हल करने के निर्देश दिए गए हैं.

Rajasthan News: प्रसूताओं की मौत पर भजनलाल सरकार सख्त, कोटा मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टर-नर्स सस्पेंड

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read More
Published at : 09 May 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर पुलिस कमिश्नर का एक्शन प्लान, 1930 शिकायतों और महिला-बाल अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
जयपुर पुलिस कमिश्नर का एक्शन प्लान, 1930 शिकायतों और महिला-बाल अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
राजस्थान
Bhilwara News: सिस्टम खुद बीमार! बागोर अस्पताल में डॉक्टरों की की, फार्मासिस्ट गायब, तड़पते मरीज
भीलवाड़ा: सिस्टम खुद बीमार! बागोर अस्पताल में डॉक्टरों की की, फार्मासिस्ट गायब, तड़पते मरीज
राजस्थान
Rajasthan News: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बढ़ेंगी मुश्किलें? गोविंद डोटासरा ने लगाए ये गंभीर आरोप
राजस्थान: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बढ़ेंगी मुश्किलें? गोविंद डोटासरा ने लगाए ये गंभीर आरोप
राजस्थान
Jodhpur News: ‘पहले ठगी फिर समझौता’ नहीं चलेगा, साइबर अपराध पर हाईकोर्ट सख्त, FIR रद्द करने से किया इनकार
‘पहले ठगी फिर समझौता’ नहीं चलेगा, साइबर अपराध पर हाईकोर्ट सख्त, FIR रद्द करने से किया इनकार
Advertisement

वीडियोज

राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
सलमान खान की SVC 63 का Promo Shoot, Nayanthara संग Mass Entry और Title Reveal पर बड़ा अपडेट!
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की स्ट्राइक का एक साल: मलबे से फिर सिर उठा रहा जैश का हेडक्वार्टर, पाक सरकार ने लुटाए 4 करोड़
भारत की स्ट्राइक का एक साल: मलबे से फिर सिर उठा रहा जैश का हेडक्वार्टर, पाक सरकार ने लुटाए 4 करोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सिराथू विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ FIR, जानें किसने दर्ज कराया मुकदमा?
सिराथू विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ FIR, जानें किसने दर्ज कराया मुकदमा?
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव RCB के खिलाफ प्लेइंग-11 का होंगे हिस्सा? MI ने दिया बड़ा अपडेट
हार्दिक और सूर्या RCB के खिलाफ प्लेइंग-11 का होंगे हिस्सा? MI ने दिया बड़ा अपडेट
बॉलीवुड
Saturday Box Office Live: 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, 'धुरंधर 2' सहित सब पीछे, जानें सेटरडे का कलेक्शन
'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, 'धुरंधर 2' सहित सब पीछे, जानें सेटरडे का कलेक्शन
इंडिया
‘भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का CM बनाने पर संजय राउत का भाजपा पर हमला
‘भ्रष्टाचारियों को CM बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु को लेकर संजय राउत का BJP पर हमला
इंडिया
‘मुसलमान न हिजाब छोड़ेंगे और न भारत’, अकबरुद्दीन ओवैसी की चेतावनी, अपनी बेटी का क्यों किया जिक्र?
‘मुसलमान न हिजाब छोड़ेंगे और न भारत’, अकबरुद्दीन ओवैसी की चेतावनी, अपनी बेटी का क्यों किया जिक्र?
ट्रेंडिंग
Video: अस्पताल में भर्ती मां के सामने अचानक पहुंची बेटी, महीनों बाद लाडली को देखते ही छलक पड़े आंसू
अस्पताल में भर्ती मां के सामने अचानक पहुंची बेटी, महीनों बाद लाडली को देखते ही छलक पड़े आंसू
टेक्नोलॉजी
Instagram Spam Accounts: Instagram पर भूचाल ! विराट कोहली समेत कई बड़े सितारों के रातोंरात गायब हुए लाखों Followers
Instagram पर भूचाल ! विराट कोहली समेत कई बड़े सितारों के रातोंरात गायब हुए लाखों Followers
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget