ABP Network India 2047 Youth Conclave में राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कई अहम सवालों के जवाब दिए. सीनियर एडिटर मेघा प्रसाद के सवालों का जवाब देते हुए राठौड़ ने कहा कि आज हमारी सरकार में युवाओं के लिए रास्ते खुल रहे हैं.

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि 4 लाख नौकरियों का हमारी सरकार ने वादा किया था. 90 हजार रिक्र्टूमेंट लेटर हम दे चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत की अगुवाई में 19 पेपर लीक हुए. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुए.

उन्होंने कहा कि इच्छाशक्ति की बात होती है. जब कोई सरकार आती है तो यह उस पर निर्भर करता है कि वह कितनी सच्चाई और ईमानदारी से जनता के लिए काम करेगी. यह वही राजस्थान है जहां 19 पेपर लीक हुए थे. पेपर लीक होना साधारण बात नहीं है. एक व्यक्ति जो तैयारी करता है वह शारिरिक और मानसिक तौर पर मेहनत तो करता ही है साथ-साथ परिजनों के पैसे भी लगते हैं. ट्यूशन करते हैं. तैयारी करते हैं और जब पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया. आपका जीवन वहां समाप्त हो जाता है. ऐसा एक बार नहीं 19 बार हुआ है.

समय बदल रहा है- राठौड़

काबीना मंत्री ने कहा कि सिस्टम को बदलना है. इसको हम बदल रहे हैं. यह रातों रात नहीं हो सकता है. हम नई नीतियां ला रहे हैं, जिससे न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी नौकरियों के प्रति भी राज्य के युवा आकर्षित हों. अप्रैल से दिसंबर तक हर रोज 7 प्लाट का आवंटन किया है. तो इससे उद्योग चलेंगे. लोगों को रोजगार मिलेंगे.

हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई एक योजना का जिक्र करते हुए राठौड़ ने कहा कि हम एक स्कीम लाए हैं जिससे युवा को 10 लाख रुपये का लोन मिलेगा. बिना ब्याज के दे रहे हैं. इसमें मार्जिन मनी भी होगा. समय बदल रहा है.