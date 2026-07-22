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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानवरमाला की रस्म, अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे... जोधपुर की जेल में गूंजी शहनाई

वरमाला की रस्म, अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे... जोधपुर की जेल में गूंजी शहनाई

Jodhpur News In Hindi: जेल परिसर एक शादी के मंडप में तब्दील हो गया, जहां हत्या के मामले में सजायाफ्ता बंदी मूलाराम और सीमा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने की कसमें खाईं.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 22 Jul 2026 03:27 PM (IST)
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आमतौर पर जेल का नाम सुनते ही ऊंची दीवारें, कड़ी सुरक्षा और सजा की तस्वीर सामने आती है, लेकिन बुधवार को जोधपुर की मंडोर स्थित खुली जेल का नजारा बिल्कुल अलग था. यहां न ढोल-नगाड़ों पर कोई रोक थी, न ही खुशियों पर पहरा. जेल परिसर एक शादी के मंडप में तब्दील हो गया, जहां हत्या के मामले में सजायाफ्ता बंदी मूलाराम और सीमा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने की कसमें खाईं.

यह अनोखा विवाह राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभव हो सका. अदालत ने दोनों बालिग बंदियों को विवाह की अनुमति देते हुए जेल प्रशासन को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद खुली जेल परिसर को विवाह स्थल की तरह सजाया गया और पूरे कार्यक्रम को पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया.

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दोनों परिवारों से 20-20 लोगों को थी अनुमति

शादी में दोनों परिवारों की ओर से 20-20 मेहमानों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी. परिजन अपने प्रियजनों की इस नई शुरुआत के साक्षी बने. बारात भी जेल परिसर में ही निकली. सबसे दिलचस्प दृश्य तब देखने को मिला जब बारात में परिजनों के साथ पुलिसकर्मी और अधिवक्ता भी शामिल नजर आए. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच खुशी और भावुकता का अनूठा संगम दिखाई दिया.

जेल में निभाई गईं शादी की सभी रस्में

मंडप में वरमाला की रस्म हुई, अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए गए और विवाह की सभी रस्में पूरी श्रद्धा के साथ निभाई गईं. जेल प्रशासन ने पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न कराया. यह विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि सुधारात्मक न्याय व्यवस्था की एक मिसाल भी बन गया. 

बता दें कि, राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि दो बालिग व्यक्तियों को अपनी इच्छा से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्राप्त है. इसी संवैधानिक अधिकार के सम्मान में यह विवाह संपन्न हुआ. जोधपुर की खुली जेल में हुआ यह अनोखा विवाह अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसने यह संदेश भी दिया कि सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का अवसर भी प्रदान करना है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
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