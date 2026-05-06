राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग, प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर

राजस्थान में यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव इस बार काफी चर्चा में हैं. प्रदेशभर में युवाओं के बीच चुनाव को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि वोटिंग लगातार रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है. अब तक 15 लाख से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं, जबकि मतदान में अभी करीब 14 दिन बाकी हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कुल वोटिंग का आंकड़ा 30 लाख के करीब पहुंच सकता है.

6 पदों के लिए हो रही वोटिंग

यूथ कांग्रेस चुनाव में इस बार 6 अलग-अलग पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है. इनमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिलाध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के पद शामिल हैं. खास बात यह है कि पहली बार ब्लॉक अध्यक्ष का पद भी बनाया गया है, जिससे ग्रामीण स्तर तक युवाओं की भागीदारी बढ़ी है.

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वोट डालने के लिए सदस्यता लेना जरूरी है. सदस्यता फीस इस बार 75 रुपये रखी गई है. पिछले चुनाव में यह फीस 50 रुपये थी, जिसे अब 25 रुपये बढ़ाया गया है. इसके बावजूद युवाओं में सदस्यता और वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है.

प्रदेश अध्यक्ष पद पर सीधी टक्कर

प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इस बार मुकाबला बेहद रोचक माना जा रहा है. चुनाव मैदान में अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा दो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है.

अनिल चोपड़ा को सचिन पायलट खेमे के करीब माना जा रहा है, जबकि अभिषेक चौधरी को अशोक गहलोत गुट का समर्थन मिलने की चर्चा है. यही वजह है कि यह चुनाव कांग्रेस के अंदर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है.

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अनिल चोपड़ा को जयपुर ग्रामीण, दौसा, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर, पाली, टोंक, बाड़मेर और अजमेर जैसे जिलों में मजबूत माना जा रहा है. वहीं अभिषेक चौधरी जयपुर शहर, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, कोटा और अलवर समेत कई जिलों में बढ़त बनाए हुए बताए जा रहे हैं.

बाकी जिलों में दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होने की संभावना है.