जयपुर: अंडे गिरने पर बवाल, फिर डंडो से हमला, मारपीट में मजदूर की मौत

राजस्थान की राजधानी जयपुर में अंडे गिरने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. मानसरोवर थाना इलाके के गुर्जर की थड़ी स्थित शांति नगर में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद डंडों से मारपीट हुई. हमले में गंभीर घायल मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया है, इनमें एक नाबालिग भी शामिल है.

घटना मंगलवार (28 जुलाई) शाम की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक एक पक्ष के लोग अंडे लेकर जा रहे थे. इसी दौरान दूसरे पक्ष से टकराने पर अंडे नीचे गिर गए. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ. आरोप है कि देखते ही देखते सिर्फ अंडे गिरने के चलते कुछ लोग डंडे लेकर पहुंचे और दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें एक मजदूर और उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए.

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घायस में मध्य प्रदेश का एक मजदूर और उसके दो साथी शामिल

मारपीट में मध्यप्रदेश के श्योपुर निवासी बलवीर गंभीर घायल हो गया. बलवीर जयपुर में मजदूरी करता था और इसी से परिवार का पालन-पोषण करता था. उसके दो साथी भी घायल इस मारपीट में घटाल हुए. तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बुधवार (29 जुलाई) को इलाज के दौरान बलवीर की मौत हो गई.

मृतक के भाई की शिकायत पर मानसरोवर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इनमें एक नाबालिग भी है. पुलिस के मुताबिक एक आरोपी के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामला दर्ज है.

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