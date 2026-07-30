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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: अंडे गिरने पर बवाल, फिर डंडो से हमला, मारपीट में मजदूर की मौत

जयपुर: अंडे गिरने पर बवाल, फिर डंडो से हमला, मारपीट में मजदूर की मौत

Jaipur News In Hindi: जयपुर में अंडे गिरने को लेकर गुर्जर की थड़ी स्थित शांति नगर में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद डंडों से मारपीट हुई. मारपीट में एमपी के श्योपुर निवासी बलवीर गंभीर घायल हो गया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 30 Jul 2026 11:51 AM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में अंडे गिरने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. मानसरोवर थाना इलाके के गुर्जर की थड़ी स्थित शांति नगर में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद डंडों से मारपीट हुई. हमले में गंभीर घायल मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया है, इनमें एक नाबालिग भी शामिल है.

घटना मंगलवार (28 जुलाई) शाम की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक एक पक्ष के लोग अंडे लेकर जा रहे थे. इसी दौरान दूसरे पक्ष से टकराने पर अंडे नीचे गिर गए. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ. आरोप है कि देखते ही देखते सिर्फ अंडे गिरने के चलते कुछ लोग डंडे लेकर पहुंचे और दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें एक मजदूर और उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए.

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घायस में मध्य प्रदेश का एक मजदूर और उसके दो साथी शामिल

मारपीट में मध्यप्रदेश के श्योपुर निवासी बलवीर गंभीर घायल हो गया. बलवीर जयपुर में मजदूरी करता था और इसी से परिवार का पालन-पोषण करता था. उसके दो साथी भी घायल इस मारपीट में घटाल हुए. तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बुधवार (29 जुलाई) को इलाज के दौरान बलवीर की मौत हो गई.

मृतक के भाई की शिकायत पर मानसरोवर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इनमें एक नाबालिग भी है. पुलिस के मुताबिक एक आरोपी के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामला दर्ज है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 30 Jul 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
CRIME NEWS RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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