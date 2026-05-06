राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत-पाक सीमा से जुड़े अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की. आरोपियों के पास से पाकिस्तान से भेजी गई हेरोइन, अफीम और विदेशी हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है.

घटना समेजा कोठी थाना क्षेत्र की है. जानकारी के मुताबिक पुलिस को तस्करों की मूवमेंट की सूचना मिली थी. इसके बाद रायसिंहनगर की ओर नेशनल हाईवे-911 पर भारी नाकाबंदी की गई. सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और बैरिकेड्स लगाकर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया था.

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तेज रफ्तार कार ने तोड़ी बैरिकेडिंग

दोपहर करीब 2 बजे अनूपगढ़ की तरफ से एक लग्जरी कार तेज रफ्तार में आती दिखाई दी. पुलिस पहले से ही कार का पीछा कर रही थी. नाकाबंदी देखते ही तस्करों ने कार सीधे बैरिकेडिंग में घुसा दी और रास्ता तोड़कर भागने की कोशिश की. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बैरिकेड्स टूट गए, लेकिन कार कुछ दूरी पर जाकर रुक गई.

कार रुकते ही उसमें सवार दोनों आरोपी बाहर निकलकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया. इस पूरे घटनाक्रम से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

पाकिस्तान से भेजी गई थी ड्रग्स और हथियारों की खेप

एसपी हरिशंकर ने बताया कि आरोपियों के पास से 1.50 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम, 5 विदेशी पिस्टल और 72 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह खेप पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई थी.

पकड़े गए दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने उनकी लग्जरी कार भी जब्त कर ली है. फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है.

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पुलिस अब आरोपियों के पाकिस्तान और पंजाब के अन्य तस्करों से संबंधों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं.