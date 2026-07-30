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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'मौत का सामान...', स्कॉर्पियो को 20 फीट हवा में लटकाकर प्रदर्शन

'मौत का सामान...', स्कॉर्पियो को 20 फीट हवा में लटकाकर प्रदर्शन

Jhunjhunu News In Hindi: दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को क्रेन की मदद से करीब 20 फीट ऊंचाई पर लटकाकर शोरूम के सामने प्रदर्शन किया. गाड़ी पर ‘मौत का सामान’, ‘खतरा’ और ‘20 लाख का डिब्बा’ जैसे शब्द लिखे गए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Jul 2026 12:49 PM (IST)
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राजस्थान के झुंझुनू में सड़क हादसे में 21 साल के युवक की मौत के बाद परिजनों और दोस्तों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को क्रेन की मदद से करीब 20 फीट ऊंचाई पर लटकाकर शोरूम के सामने प्रदर्शन किया गया. गाड़ी पर ‘मौत का सामान’, ‘खतरा’ और ‘20 लाख का डिब्बा’ जैसे शब्द लिखे गए.

दरअसल 20 जुलाई को झुंझुनूं-डूंडलोद बाइपास पर स्कॉर्पियो बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई थी. हादसे में 21 वर्षीय तरुण नायक की मौत हो गई थी, जबकि उसके साथ सवार चार दोस्तों को मामूली चोटें आई थीं. इस बीच परिजनों ने स्कॉर्पियों बनाने वाली कंपनी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है.

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परिजनो ने लगाए ये गंभीर आरोप

परिजनों का आरोप है कि हादसे के वक्त तरुण ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसके बावजूद टक्कर के बाद एयरबैग नहीं खुले. परिवार ने वाहन की तकनीकी जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है. शोरूम प्रबंधन का कहना है कि मामले में कंपनी से संपर्क किया जा रहा है और तकनीकी जांच के बाद ही एयरबैग नहीं खुलने का कारण स्पष्ट होगा.

सोशल मीडिया पर वायरल है प्रदर्शन का वीडियो

बहरहाल स्कॉर्पियो को क्रेन के जरिए शोरूम के सामने लटकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है बताया जा रहा है कि बीती 20 जुलाई को तरुण नायक अपने 4 दोस्तों के साथ सीकर से झुंझुनू आ रहे थे. 

इस दौरान उनकी स्कॉर्पियों कार बिजली के खंभे से टकरा गई और पलटा खा गई. हादसे में तरुण घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं अन्य लोगों को 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं.

इस घटना को लेकर परिजन और तरुण के दोस्त कार की कंपनी के शोरूम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. सीट बेल्ट लगाने के बावजूद गाड़ी के एयरबैग न खुलने को लेकर कई बार कंपनी से संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी ठोस जवाब नहीं मिला. इसी वजह परिजनों ने यह प्रदर्शन किया.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 30 Jul 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Jhunjhunu News RAJASTHAN NEWS
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