'मौत का सामान...', स्कॉर्पियो को 20 फीट हवा में लटकाकर प्रदर्शन

राजस्थान के झुंझुनू में सड़क हादसे में 21 साल के युवक की मौत के बाद परिजनों और दोस्तों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को क्रेन की मदद से करीब 20 फीट ऊंचाई पर लटकाकर शोरूम के सामने प्रदर्शन किया गया. गाड़ी पर ‘मौत का सामान’, ‘खतरा’ और ‘20 लाख का डिब्बा’ जैसे शब्द लिखे गए.

दरअसल 20 जुलाई को झुंझुनूं-डूंडलोद बाइपास पर स्कॉर्पियो बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई थी. हादसे में 21 वर्षीय तरुण नायक की मौत हो गई थी, जबकि उसके साथ सवार चार दोस्तों को मामूली चोटें आई थीं. इस बीच परिजनों ने स्कॉर्पियों बनाने वाली कंपनी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है.

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परिजनो ने लगाए ये गंभीर आरोप

परिजनों का आरोप है कि हादसे के वक्त तरुण ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसके बावजूद टक्कर के बाद एयरबैग नहीं खुले. परिवार ने वाहन की तकनीकी जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है. शोरूम प्रबंधन का कहना है कि मामले में कंपनी से संपर्क किया जा रहा है और तकनीकी जांच के बाद ही एयरबैग नहीं खुलने का कारण स्पष्ट होगा.

सोशल मीडिया पर वायरल है प्रदर्शन का वीडियो

बहरहाल स्कॉर्पियो को क्रेन के जरिए शोरूम के सामने लटकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है बताया जा रहा है कि बीती 20 जुलाई को तरुण नायक अपने 4 दोस्तों के साथ सीकर से झुंझुनू आ रहे थे.

इस दौरान उनकी स्कॉर्पियों कार बिजली के खंभे से टकरा गई और पलटा खा गई. हादसे में तरुण घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं अन्य लोगों को 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं.

इस घटना को लेकर परिजन और तरुण के दोस्त कार की कंपनी के शोरूम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. सीट बेल्ट लगाने के बावजूद गाड़ी के एयरबैग न खुलने को लेकर कई बार कंपनी से संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी ठोस जवाब नहीं मिला. इसी वजह परिजनों ने यह प्रदर्शन किया.

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