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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: SC के फैसले के बाद SI भर्ती रद्द, 859 चयनितों पर नौकरी जाने का खतरा, अभ्यर्थी बोले- 'नार्को टेस्ट करा लो'

Rajasthan: SC के फैसले के बाद SI भर्ती रद्द, 859 चयनितों पर नौकरी जाने का खतरा, अभ्यर्थी बोले- 'नार्को टेस्ट करा लो'

Rajasthan News: राजस्थान SI भर्ती रद्द होने के बाद 859 चयनित अभ्यर्थियों पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है. वहीं असफल अभ्यर्थियों ने फैसले को न्याय की जीत बताया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 06 May 2026 09:24 AM (IST)
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राजस्थान की साल 2021 की सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हजारों युवाओं की जिंदगी एक बार फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा भर्ती रद्द किए जाने के बाद अब 859 चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी जाना लगभग तय माना जा रहा है. चयनित अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिन लोगों ने बिना किसी गड़बड़ी के मेहनत से परीक्षा पास की, उनका क्या होगा? दूसरी तरफ भर्ती रद्द कराने की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थी इसे न्याय की जीत बता रहे हैं.

इस मामले में चयनित अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उनकी स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर पानी के जार में जहर की दो बूंद भी गिर जाएं तो पूरे पानी को अलग नहीं किया जा सकता. कोर्ट की इस टिप्पणी को पूरे मामले में बेहद अहम माना जा रहा है.

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अब कानूनी तौर पर चयनित अभ्यर्थियों के पास सिर्फ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का विकल्प बचा है. हालांकि कानूनी जानकार मानते हैं कि रिव्यू पिटीशन में राहत मिलना आसान नहीं होता.

चयनित अभ्यर्थियों की भावुक अपील

भर्ती रद्द होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों में भारी चिंता है. कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से परीक्षा पास की थी और उन्हें गलत लोगों की वजह से सजा दी जा रही है. भर्ती में 57वीं रैंक हासिल करने वाले अजमेर जिले में तैनात ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भैरू खोजी ने कहा कि सरकार चाहे तो उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है.

उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलत तरीका अपनाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से चयनित युवाओं को नौकरी से हटाना अन्याय होगा.

उन्होंने कहा कि नौकरी जाने का असर सिर्फ उन पर नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार पर पड़ेगा. कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी मिलने के बाद घर की आर्थिक जिम्मेदारियां संभालीं और अब अचानक सबकुछ खत्म होता नजर आ रहा है.

5 साल से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी

दूसरी तरफ वे अभ्यर्थी जो शुरुआत से भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी जीत मान रहे हैं. भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले असफल अभ्यर्थी अमर सिंह ने कहा कि युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया था और अब जाकर उन्हें न्याय की उम्मीद दिखी है.

असफल अभ्यर्थी मुकेश कुमार का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती तो कई मेहनती युवाओं का चयन हो सकता था. उनका आरोप है कि पेपर लीक और धांधली की वजह से योग्य उम्मीदवार पीछे रह गए. इन अभ्यर्थियों का कहना है कि अब सरकार को जल्द नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए ताकि योग्य युवाओं को मौका मिल सके.

भर्ती में कैसे सामने आई गड़बड़ी?

राजस्थान में साल 2021 में 859 पदों पर SI भर्ती निकाली गई थी. इस भर्ती के लिए करीब 8 लाख युवाओं ने आवेदन किया था, जबकि लगभग 3.80 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे.

जांच में सामने आया कि भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ था. इसके अलावा कई अन्य गड़बड़ियों के आरोप भी लगे. मामले की जांच राजस्थान पुलिस की एसआईटी ने की. अब तक इस केस में 130 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

गिरफ्तार लोगों में करीब 70 चयनित अभ्यर्थी भी शामिल हैं. इतना ही नहीं, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के दो तत्कालीन सदस्य भी जेल जा चुके हैं. इसी वजह से अदालतों ने माना कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह संदेह के घेरे में आ चुकी है.

हाईकोर्ट से शुरू हुई थी कार्रवाई

सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 28 अगस्त 2025 को भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था. इसके बाद करीब तीन हफ्ते पहले डिवीजन बेंच ने भी उस फैसले को बरकरार रखा. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली.

अब निगाहें राजस्थान सरकार पर टिकी हैं कि वह इस मामले में क्या कदम उठाती है. माना जा रहा है कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अलग से याचिका दाखिल कर सकती है, हालांकि फिलहाल सरकार की ओर से कोई साफ बयान सामने नहीं आया है.

SI भर्ती मामला अब राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है. साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी यह बड़ा चुनावी मुद्दा रहा था. उस समय विपक्ष में रही बीजेपी ने भर्ती में हुई गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था.

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हालांकि अब स्थिति बदली हुई नजर आ रही है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पूरी भर्ती रद्द नहीं किए जाने की मांग की थी. वहीं कांग्रेस भी अब चयनित अभ्यर्थियों के समर्थन में खुलकर बोल रही है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो युवा ईमानदारी से चयनित हुए हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. उन्होंने सरकार से ऐसे अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने की मांग की.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 May 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
SUPREME COURT RAJASTHAN NEWS
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