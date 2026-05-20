राजस्थान में कहर बरपा रही गर्मी! 18 जिलों में येलो- ऑरेंज अलर्ट, 47 डिग्री तक पहुंचा पारा

पिछले 24 घंटों में राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिसमें चित्तौड़गढ़ में राज्य का सबसे अधिक तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने बुधवार (20 मई) के लिए दो जिलों में भीषण लू की स्थिति को देखते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जबकि 16 जिले 'येलो अलर्ट' के दायरे में हैं, क्योंकि राज्य के बड़े हिस्सों में झुलसा देने वाला तापमान और गर्म रातें जारी हैं.

मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 3 से 4 दिन लू की स्थिति

राजस्थान के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, क्योंकि सुबह से लेकर देर शाम तक राज्य के पश्चिमी और पूर्वी, दोनों हिस्सों में भीषण लू का प्रकोप बना रहा. मौसम विभाग के अनुसार, सिरोही को छोड़कर राजस्थान के लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. इस जारी लू से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित रहा.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले तीन से चार दिनों तक पूर्वोत्तर और पश्चिमी राजस्थान में इसी तरह की लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है. बुधवार के लिए, दो जिलों में भीषण लू की स्थिति को देखते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है, जबकि 16 जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

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जयपुर में दूसरे दिन भी तापमान 43.2 डिग्री किया गया दर्ज

राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन भी लू का प्रकोप जारी रहा. शहर में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी असामान्य रूप से 31.3 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा. जिसके चलते जयपुर की रातें बाड़मेर और जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी शहरों से ज्यादा गर्म रहीं.

जयपुर में अगले दो से तीन दिनों तक मौसम की ऐसी ही स्थिति बने रहने की उम्मीद है. भीषण गर्मी के बीच, जयपुर चिड़ियाघर में विशेष इंतजाम किए गए हैं. यहां जानवरों को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए एमु के बाड़े के अंदर पानी के स्प्रिंकलर लगाए गए हैं.

तापमान में थोड़ी गिरावट पर भी गर्म हवाओं ने किया परेशान

उदयपुर को सोमवार (18 मई) के मुकाबले थोड़ी राहत मिली, हालांकि तापमान ज्यादा ही रहा. मंगलवार को शहर में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह क्रमश 43.3 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस था. तापमान में थोड़ी गिरावट के बावजूद, तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान करना जारी रखा और दोपहर के समय सड़कें और बाजार लगभग सुनसान नजर आए.

अजमेर को भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा, जहां अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस रहा. अधिकारियों ने बताया कि दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर कम होने के कारण अब रात के समय भी गर्म हवाएं महसूस हो रही हैं. मौसम विभाग ने अजमेर संभाग में आने वाले सप्ताह के लिए शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की है, जिसके साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी.

दमकल विभाग ने पानी के छिड़ाव के लिए टैंकर किए तैनात

गर्मी से कुछ राहत देने के लिए, दमकल विभाग ने शहर भर की सड़कों पर पानी छिड़कने के लिए पानी के टैंकर तैनात किए. सीकर सहित पूरा शेखावाटी क्षेत्र भीषण लू की चपेट में रहा. लोगों को लगातार छठे दिन भी झुलसा देने वाली गर्मी और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा. अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने इस क्षेत्र में अगले चार दिनों तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान लगाया है. साथ ही, तत्काल किसी राहत की उम्मीद नहीं है. मंगलवार को जोधपुर में दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उमस ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी, जबकि मौसम विभाग ने शहर के लिए अगले तीन दिनों तक लू का अलर्ट जारी किया है.

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