हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Weather: राजस्थान में कहर बरपा रही गर्मी! 18 जिलों में येलो- ऑरेंज अलर्ट, 47 डिग्री तक पहुंचा पारा

Rajasthan Weather: राजस्थान में कहर बरपा रही गर्मी! 18 जिलों में येलो- ऑरेंज अलर्ट, 47 डिग्री तक पहुंचा पारा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण लू की स्थिति को देखते हुए 16 जिलों को येलो अलर्ट के दायरे में रखा है. वहीं मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 20 May 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

पिछले 24 घंटों में राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिसमें चित्तौड़गढ़ में राज्य का सबसे अधिक तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने बुधवार (20 मई) के लिए दो जिलों में भीषण लू की स्थिति को देखते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जबकि 16 जिले 'येलो अलर्ट' के दायरे में हैं, क्योंकि राज्य के बड़े हिस्सों में झुलसा देने वाला तापमान और गर्म रातें जारी हैं.

मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 3 से 4 दिन लू की स्थिति 

राजस्थान के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, क्योंकि सुबह से लेकर देर शाम तक राज्य के पश्चिमी और पूर्वी, दोनों हिस्सों में भीषण लू का प्रकोप बना रहा. मौसम विभाग के अनुसार, सिरोही को छोड़कर राजस्थान के लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. इस जारी लू से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित रहा.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले तीन से चार दिनों तक पूर्वोत्तर और पश्चिमी राजस्थान में इसी तरह की लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है. बुधवार के लिए, दो जिलों में भीषण लू की स्थिति को देखते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है, जबकि 16 जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर छिड़का पेट्रोल, आत्मदाह की कोशिश, 'मारना है तो मुझे...'

जयपुर में दूसरे दिन भी तापमान 43.2 डिग्री किया गया दर्ज 

राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन भी लू का प्रकोप जारी रहा. शहर में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी असामान्य रूप से 31.3 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा. जिसके चलते जयपुर की रातें बाड़मेर और जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी शहरों से ज्यादा गर्म रहीं.

जयपुर में अगले दो से तीन दिनों तक मौसम की ऐसी ही स्थिति बने रहने की उम्मीद है. भीषण गर्मी के बीच, जयपुर चिड़ियाघर में विशेष इंतजाम किए गए हैं. यहां जानवरों को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए एमु के बाड़े के अंदर पानी के स्प्रिंकलर लगाए गए हैं.

तापमान में थोड़ी गिरावट पर भी गर्म हवाओं ने किया परेशान

उदयपुर को सोमवार (18 मई) के मुकाबले थोड़ी राहत मिली, हालांकि तापमान ज्यादा ही रहा. मंगलवार को शहर में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह क्रमश 43.3 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस था. तापमान में थोड़ी गिरावट के बावजूद, तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान करना जारी रखा और दोपहर के समय सड़कें और बाजार लगभग सुनसान नजर आए.

अजमेर को भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा, जहां अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस रहा. अधिकारियों ने बताया कि दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर कम होने के कारण अब रात के समय भी गर्म हवाएं महसूस हो रही हैं. मौसम विभाग ने अजमेर संभाग में आने वाले सप्ताह के लिए शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की है, जिसके साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी.

दमकल विभाग ने पानी के छिड़ाव के लिए टैंकर किए तैनात

गर्मी से कुछ राहत देने के लिए, दमकल विभाग ने शहर भर की सड़कों पर पानी छिड़कने के लिए पानी के टैंकर तैनात किए. सीकर सहित पूरा शेखावाटी क्षेत्र भीषण लू की चपेट में रहा. लोगों को लगातार छठे दिन भी झुलसा देने वाली गर्मी और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा. अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने इस क्षेत्र में अगले चार दिनों तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान लगाया है. साथ ही, तत्काल किसी राहत की उम्मीद नहीं है. मंगलवार को जोधपुर में दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उमस ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी, जबकि मौसम विभाग ने शहर के लिए अगले तीन दिनों तक लू का अलर्ट जारी किया है.

डूंगरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 'ऑपरेशन स्वच्छता' के तहत 35 लाख की अवैध शराब जब्त

Published at : 20 May 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
IMD Alert WEATHER UPDATE RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan Weather: राजस्थान में कहर बरपा रही गर्मी! 18 जिलों में येलो- ऑरेंज अलर्ट, 47 डिग्री तक पहुंचा पारा
राजस्थान में कहर बरपा रही गर्मी! 18 जिलों में येलो- ऑरेंज अलर्ट, 47 डिग्री तक पहुंचा पारा
राजस्थान
विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर छिड़का पेट्रोल, आत्मदाह की कोशिश, 'मारना है तो मुझे...'
विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर छिड़का पेट्रोल, आत्मदाह की कोशिश, 'मारना है तो मुझे...'
राजस्थान
Rajasthan Weather: जयपुर समेत पूरे राजस्थान में लू-धूलभरी आंधी की चेतावनी, अगले 5 दिन होंगे भारी! येलो अलर्ट जारी
जयपुर समेत पूरे राजस्थान में लू-धूलभरी आंधी की चेतावनी, अगले 5 दिन होंगे भारी! येलो अलर्ट जारी
राजस्थान
डूंगरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 'ऑपरेशन स्वच्छता' के तहत 35 लाख की अवैध शराब जब्त
डूंगरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 'ऑपरेशन स्वच्छता' के तहत 35 लाख की अवैध शराब जब्त
Advertisement

वीडियोज

Trump Ultimatum | Iran-US War Update: ईरान की चेतावनी से बड़ी अमेरिका में हलचल | Breaking News
Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Janhit | Twisha Sharma Case | Chitra Tripathi: ट्विशा शर्मा केस के 4 बड़े ट्विस्ट !
Crime News : अपहरण के बाद मर्डर का डरावना खेल! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर
वाह रे पाकिस्तान! भारत में जो एयरबेस हैं ही नहीं, उनको तबाह करने का किया दावा, शहबाज-मुनीर का फिर शर्म से झुका सिर
महाराष्ट्र
नॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'
नॉर्वे में पत्रकार के सवाल पूछे जाने को लेकर संजय राउत का PM मोदी पर तंज, 'एक बार पद छोड़ने से पहले...'
इंडिया
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
स्पोर्ट्स
विराट कोहली बनें IPL में कमाई के सिकंदर, जानिए कितने करोड़ अबतक कमाए, रोहित-धोनी किस नंबर पर जानिए
विराट कोहली बनें IPL में कमाई के सिकंदर, जानिए कितने करोड़ अबतक कमाए, रोहित-धोनी किस नंबर पर जानिए
बॉलीवुड
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान खान ने पैप्स को दी चेतावनी
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान की पैप्स को वॉर्निंग
विश्व
PM Modi Italy Visit: नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
विश्व
'स्वागत है मेरे दोस्त', पीएम मोदी के ईटली पहुंचते ही जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की ये सेल्फी
'स्वागत है मेरे दोस्त', पीएम मोदी के ईटली पहुंचते ही जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की ये सेल्फी
ट्रेंडिंग
चाशनी में डूबी इडली है रसगुल्ला? यूजर ने इंटरनेट पर किया मजाक तो शशि थरूर ने दिया जोरदार जवाब
चाशनी में डूबी इडली है रसगुल्ला? यूजर ने इंटरनेट पर किया मजाक तो शशि थरूर ने दिया जोरदार जवाब
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget