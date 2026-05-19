डूंगरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 'ऑपरेशन स्वच्छता' के तहत 35 लाख की अवैध शराब जब्त

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गुजरात चुनाव या स्थानीय मांग के लिए शराब ले जाई जा रही थी.

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है. जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन स्वच्छता' के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस और रतनपुर चौकी प्रभारी अब्दुल मुनाफ की टीम ने रतनपुर बॉर्डर पर एक संदिग्ध टाटा कंटेनर ट्रक को रोका. यह ट्रक उदयपुर की तरफ से अहमदाबाद की ओर जा रहा था.

ट्रक रोकने के बाद जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली, तो पहली नजर में उसमें डॉलर्स कंपनी के हेलमेट से भरे कार्टन दिखाई दिए, लेकिन मुखबिर की पुख्ता सूचना पर जब पुलिस ने हेलमेट के डिब्बों को बारी-बारी से हटाया, तो उनके होश उड़ गए. तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ट्रक के अंदर एक खास गुप्त बॉक्स (केबिन) बना रखा था, जिसे काले रंग के तिरपाल से ढका गया था.

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पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार

इस गुप्त केबिन को खोलने पर पुलिस को विभिन्न ब्रांड्स की पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब और बीयर के कुल 410 कार्टन बरामद हुए. जब्त की गई इस अवैध शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने मौके से ही तस्करी में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक भवराराम जाट को गिरफ्तार कर लिया है. 48 वर्षीय आरोपी भवराराम बाड़मेर के बायतु थाना इलाके के दानपुरा का रहने वाला है.

शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि शराब की यह बड़ी खेप गुजरात चुनाव या वहां की लोकल डिमांड को खपाने के लिए ले जाई जा रही थी, क्योंकि सभी बोतलों पर 'फॉर सेल ओनली इन पंजाब' लिखा हुआ है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने में जुट गई है कि इस शराब तस्करी के पीछे और कौन-कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं.

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