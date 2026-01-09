पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है. लगभग सुबह से शाम तक कोहरे की हल्की चादर बनी रहती है. वहीं भारत के रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में इस समय भारी ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है.

राज्य के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर जारी है, जबकि माउंट आबू में तापमान एक बार फिर माइनस में पहुंच गया है. बता दें कि माउंट आबू राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है, जो की अरावली हिल्स का हिस्सा है.

वहीं राज्य में बढ़ते ठंड और कोहरे के कारण बच्चों की सुरक्षा के लिए 25 से अधिक स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है. राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे कई राज्यों में ये फैसला लिया गया है. पंजाब में तो बच्चों के स्कूल 13 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान किया गया है.

कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार

कोहरे और ठंड के साथ कई जिलों में बूंदाबांदी भी हो रही है. हल्की बारिश ने मौसम को और खराब कर दिया है. कोल्ड वेव की वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग बीमार होकर अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं.

विजिबिलिटी हुई जीरो!

घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. कई जगहों पर सड़क हादसे भी हुए हैं, जिससे सड़क यातायात पर असर पड़ा है. रेल और हवाई मार्गों पर भी कोहरे का असर देखा जा रहा है, और कई ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं. जनजीवन अब बुरी तरह प्रभावित होने लगा है.

देश के पश्चिमी सीमाओं और पाकिस्तान बॉर्डर से सटे रेगिस्तानी जिलों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में और खराब मौसम की संभावना जताई है. लोग घरों में रहकर ही सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है, जबकि प्रशासन सतर्कता बरत रहा है.