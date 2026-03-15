Jodhpur News: जोधपुर की JNVU में प्रदर्शनी को लेकर बवाल, NSUI कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग तोड़े
Jodhpur News In Hindi: देर रात छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने इसका विरोध जताया. विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जेएनवीयू के मुख्य गेट पर लगाए गए होर्डिंग में तोड़फोड़ कर उसे गिरा दिया.
राजस्थान जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में ‘भारत की विश्व विरासत राजस्थान’ विषय पर आयोजित प्रदर्शनी शनिवार को विवादों में आ गई. सुबह इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वविद्यालय पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शनी को लेकर विभिन्न होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे. लेकिन देर रात छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने इसका विरोध जताया. विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जेएनवीयू के मुख्य गेट पर लगाए गए होर्डिंग में तोड़फोड़ कर उसे गिरा दिया.
घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया. बताया जा रहा है कि छात्र नेताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय परिसर का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए किया जा रहा है, जिसके विरोध में यह कदम उठाया गया.
घटना का वीडियो वायरल
फिलहाल घटना को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है. इतना ही नहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया है जो अब वायरल हो रहा है. एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज तक कई कार्यक्रम हुए लेकिन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नाम को कभी नहीं छुपाया गया इस ‘भारत की विश्व विरासत राजस्थान’ कार्यक्रम के दौरान जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नाम के आगे इस कार्यक्रम के होर्डिंग लगाए गए है. जेएनवीयू के नाम को छुपाया गया है.
गजेन्द्र सिंह शेखावत ने किया उद्घाटन
इससे पहले केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की. प्रदर्शनी में राजस्थान के प्रमुख अंचलों-मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया. यहां की बावड़ियों, किलों और महलों की ऐतिहासिक गाथाओं को चित्रों और अभिलेखों के माध्यम से जीवंत किया गया है.
फ़िलहाल एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी के माहौल गरमा गया है. प्रबंधन में भी पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
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Source: IOCL