दिनदहाड़े युवक का अपहरण, तस्करों की मुखबिरी के शक में बेरहमी से पीटा; 45 KM दूर अधमरा छोड़ा

राजस्थान के जालोर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला चितलवाना थाना क्षेत्र का है, जहां सिवाड़ा गांव से बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया और अपहरण के बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. अपहरण की घटना के एक घंटे बाद 45 किलोमीटर दूर अधमरा कर गुड़ामालानी में सड़क पर पटककर बदमाश फरार हो गए. बताया जा रहा है कि तस्करों की मुखबिरी के शक में बदमाशों ने युवक का अपहरण किया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की.

दरअसल, मामला 8 जनवरी दोपहर का बताया जा रहा है. जिले के चितलवाना थाना क्षेत्र के सिवाड़ा गांव से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में से युवक का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार, काले कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए 5 से 7 अज्ञात लोगों ने कुकावास निवासी ओमप्रकाश बिश्नोई नामक युवक का अपहरण कर लिया.

पुलिस ने की नाकाबंदी

घटना की सूचना मिलते ही चितलवाना पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत नाकाबंदी कर संभावित मार्गों पर जांच शुरू की. पुलिस टीमों द्वारा संदिग्ध वाहनों की जांच की गई तथा अपहरणकर्ताओं की तलाश के लिए आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया.

गुड़ामालानी में अधमरा छोड़ा

इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि अपहरणकर्ता युवक को गुड़ामालानी के पास अधमरा हालत में छोड़कर फरार हो गए हैं. पीड़ित युवक गंभीर घायल अवस्था में था. ऐसे में आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया. वहीं, युवक के मिलने की सूचना पर चितलवाना पुलिस गुड़ामालानी पहुंची और युवक का मेडिकल करवाया.

तस्करों की मुखबिरी का शक

पुलिस ने युवक से प्रारंभिक पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही अपहरण के कारणों को लेकर जांच की जा रही है. पुलिस आपसी रंजिश, लेन-देन, पुरानी दुश्मनी सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हुई है. वहीं, आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, युवक पिछले लंबे समय से नीमच (मध्य प्रदेश) में रहता है. कुछ दिनों पूर्व बाड़मेर जिले के तस्करों की अवैध डोडा पोस्त से भरी गाड़ी को मंदसौर में पकड़ी गई थी. जिसकी मुखबिरी का शक इस ओमप्रकाश पर होना बताया जा रहा है. ऐसे में तस्करों ने लग्जरी गाड़ियों से सिवाड़ा में धावा बोला और युवक का अपहरण करके गुड़ामालानी क्षेत्र में ले गए. जहां पर बेरहमी से मारपीट करके हाथ-पैर तोड़कर फेंक दिया और बदमाश फरार हो गए.

अपहरण का CCTV आया सामने

फिलहाल, पुलिस मामले में किडनैपिंग की घटना के दौरान के सीसीटीवी फोटोज सामने आए हैं. उसके आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. इस मामले में सांचोर डीएसपी जयराम मुंडेल का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

यह घटना जालोर जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करती है. दिनदहाड़े अपहरण की घटना और बदमाशों का बेखौफ रवैया चिंताजनक है. पुलिस की जांच जारी है.