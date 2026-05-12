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राजस्थान में गर्मी का RED ALERT! बाड़मेर में रिकॉर्ड तापमान बढ़ा, कई जिलों में लू का कहर

Rajasthan weather News: राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि जयपुर और आसपास के इलाकों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी होने से मौसम सुहाना बना हुआ है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 May 2026 01:48 PM (IST)
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राजस्थान में इस बार गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है. कई जिलों में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. खासतौर पर पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर जिले में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है. बीते 24 घंटे में यहां अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन में देश का सबसे ज्यादा तापमान बताया जा रहा है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है.

बाड़मेर में सबसे ज्यादा गर्मी

बाड़मेर में सुबह से ही सूरज आग उगलता नजर आया. दोपहर होते-होते सड़कें सुनसान हो गईं और लोग घरों में रहने को मजबूर दिखे. गर्म हवाओं और लू के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है.

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कई जिलों में 45 डिग्री के आसपास तापमान

सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, बल्कि जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों में भी तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया. इन इलाकों में दिन के समय गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बाजारों और सड़कों पर भी भीड़ कम दिखाई दे रही है.

जयपुर में बदला मौसम का मिजाज

एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान भीषण गर्मी से झुलस रहा है, वहीं राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में मौसम थोड़ा राहत भरा बना हुआ है. मौसम विभाग ने जयपुर के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. बीते दो दिनों में यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया. सुबह और शाम के समय हल्की ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है.

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मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राजस्थान में मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे. बॉर्डर से जुड़े इलाकों में तेज गर्मी और लू का असर जारी रहेगा, जबकि जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम का यही मिला-जुला असर बना रह सकता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 12 May 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Weather RAJASTHAN NEWS
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