'कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं', राजस्थान में NEET पेपर लीक पर अशोक गहलोत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में एसओजी जांच कर रही है.

राजस्थान में NEET UG 2026 पेपर लीक विवाद अब और गरमा गया है. इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आड़े हाथों लिया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में ओएमआर शीट बदलने के पुराने मामलों को रफा-दफा कर दिया गया क्योंकि उनमें सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के नाम थे. कांग्रेस नेता ने सरकार पर लीपापोती के आरोप लगाए.

अशोक गहलोत ने कहा, "ओएमआर शीट बदलने के पुराने मामलों को दबाने की कोशिश की गई क्योंकि इनके खुद के लोगों का नाम सामने आ रहा है. अभी मैंने सुना 30 से 40 लोगों को इन्होंने अवैध रूप से हिरासत में ले रखा है. अगर बईमानी की है तो कार्रवाई करो, उन्हें गिरफ्तार कर FIR दर्ज क्यों नहीं करते हैं?"

NEET UG Paper Leak: NEET UG एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था पेपर, 140 सवाल हूबहू निकले; जांच में बड़ा खुलासा

नीट पेपर लीक को लेकर उठ रहे सवालों पर मेरी प्रतिक्रिया :



ओएमआर शीट का हुआ था,दबा दिया इन्होंने। इनके खुद के लोगों के नाम आ रहे थे उसके अंदर। यही यहां हो रहा है, अभी मैंने सुना तीस चालीस लोगों को इन्होंने अवैध रूप से हिरासत में ले रखा है। अरे भाई कार्रवाई करो। उन्होंने बेइमानी… pic.twitter.com/tCWIVMGRZL — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 11, 2026

अशोक गहलोत ने सरकार पर क्या आरोप लगाए?

गहलोत ने अपनी सरकार के कामों की सराहना करते हुए कहा, "जानबूझकर कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि कांग्रेस ने नौकरियां दी थीं उस वक्त. पेपर लीक हो गया मान लो तो हमने तुरंत कार्रवाई की थी, लेकिन मौजूदा सरकार सिर्फ लीपापोती करने में लगी रहती है." उन्होंने आगे कहा, "FIR दर्ज क्यों नहीं करते? एफआईआर दर्ज करें, कार्रवाई करें और बताएं कि एफआईआर क्यों दर्ज की गई. पब्लिक को बताएं छिपा क्यों रहे हैं लोग? राजस्थान से नीट का पेपर आउट होना यह इनके लिए शर्म बात नहीं है क्या? ये खुद मान रहे हैं. SOG वाले मान रहे हैं."

वहीं, इस मामले पर डोटासरा ने दावा किया कि NEET परीक्षा का पेपर 100 प्रतिशत लीक हुआ है और जांच एजेंसियों ने इसकी पुष्टी की है, लेकिन फिर भी सरकार इसपर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है.

क्या है मामला?

NEET UG 2026 परीक्षा संपन्न होने के बाद दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के सीकर में व्हॉट्सएप के जरिए परीक्षा से पहले लाखों रुपये में एक 'गेस पेपर' बेचा गया था. राजस्थान और उत्तराखंड से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को जानकारी मिली थी कि छात्रों के बीच इस गेस पेपर में 140 सवाल, NEET UG 2026 परीक्षा में पूछे गए सवाल से मिलते-जुलते थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए NTA ने इसकी जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों और राजस्थान पुलिस को दी. इसके बाद राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और दूसरी एजेंसियां जांच में जुट गई हैं.

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