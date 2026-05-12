हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं', राजस्थान में NEET पेपर लीक पर अशोक गहलोत

'कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं', राजस्थान में NEET पेपर लीक पर अशोक गहलोत

NEET Paper Leak: अशोक गहलोत ने कहा, "OMR शीट बदलने के पुराने मामलों को दबाने की कोशिश की गई क्योंकि इनके खुद के लोगों का नाम सामने आ रहा है. इन्होंने अवैध रूप से 30-40 लोगों को हिरासत में ले रखा है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 12 May 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में एसओजी जांच कर रही है.

राजस्थान में NEET UG 2026 पेपर लीक विवाद अब और गरमा गया है. इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आड़े हाथों लिया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में ओएमआर शीट बदलने के पुराने मामलों को रफा-दफा कर दिया गया क्योंकि उनमें सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के नाम थे. कांग्रेस नेता ने सरकार पर लीपापोती के आरोप लगाए. 

अशोक गहलोत ने कहा, "ओएमआर शीट बदलने के पुराने मामलों को दबाने की कोशिश की गई क्योंकि इनके खुद के लोगों का नाम सामने आ रहा है. अभी मैंने सुना 30 से 40 लोगों को इन्होंने अवैध रूप से हिरासत में ले रखा है. अगर बईमानी की है तो कार्रवाई करो, उन्हें गिरफ्तार कर FIR दर्ज क्यों नहीं करते हैं?"

NEET UG Paper Leak: NEET UG एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था पेपर, 140 सवाल हूबहू निकले; जांच में बड़ा खुलासा

अशोक गहलोत ने सरकार पर क्या आरोप लगाए?

गहलोत ने अपनी सरकार के कामों की सराहना करते हुए कहा, "जानबूझकर कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि कांग्रेस ने नौकरियां दी थीं उस वक्त. पेपर लीक हो गया मान लो तो हमने तुरंत कार्रवाई की थी, लेकिन मौजूदा सरकार सिर्फ लीपापोती करने में लगी रहती है." उन्होंने आगे कहा, "FIR दर्ज क्यों नहीं करते? एफआईआर दर्ज करें, कार्रवाई करें और बताएं कि एफआईआर क्यों दर्ज की गई. पब्लिक को बताएं छिपा क्यों रहे हैं लोग? राजस्थान से नीट का पेपर आउट होना यह इनके लिए शर्म बात नहीं है क्या? ये खुद मान रहे हैं. SOG वाले मान रहे हैं."

वहीं, इस मामले पर डोटासरा ने दावा किया कि NEET परीक्षा का पेपर 100 प्रतिशत लीक हुआ है और जांच एजेंसियों ने इसकी पुष्टी की है, लेकिन फिर भी सरकार इसपर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है. 

क्या है मामला?

NEET UG 2026 परीक्षा संपन्न होने के बाद दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के सीकर में व्हॉट्सएप के जरिए परीक्षा से पहले लाखों रुपये में एक 'गेस पेपर' बेचा गया था. राजस्थान और उत्तराखंड से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को जानकारी मिली थी कि छात्रों के बीच इस गेस पेपर में 140 सवाल, NEET UG 2026 परीक्षा में पूछे गए सवाल से मिलते-जुलते थे.  मामले की गंभीरता को देखते हुए NTA ने इसकी जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों और राजस्थान पुलिस को दी. इसके बाद  राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और दूसरी एजेंसियां जांच में जुट गई हैं. 

राजस्थान: NEET गैस पेपर विवाद में देहरादून से एक को किया डिटेन, SOG बोली- 'सैंकड़ों छात्रों के...'

 

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 12 May 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot Ashok Gehlot  NEET Paper Leak RAJASTHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
'कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं', राजस्थान में NEET पेपर लीक पर अशोक गहलोत
'कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं', राजस्थान में NEET पेपर लीक पर अशोक गहलोत
राजस्थान
राजस्थान: NEET या चीट! 'गेस पेपर' में कॉमा-फुलस्टॉप तक 135 सवाल हुए मैच, जांच में जुटी SOG
राजस्थान: NEET या चीट! 'गेस पेपर' में कॉमा-फुलस्टॉप तक 135 सवाल हुए मैच, जांच में जुटी SOG
राजस्थान
राजस्थान: डूंगरपुर में जेठ ने बहू को उतारा मौत के घाट, लोहे की रॉड से सिर पर किया हमला
राजस्थान: डूंगरपुर में जेठ ने बहू को उतारा मौत के घाट, लोहे की रॉड से सिर पर किया हमला
राजस्थान
Bhilwara News: बीमा क्लेम के लालच में छोटे भाई ने की बड़े की हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर हाइवे पर फेंका शव
भीलवाड़ा: बीमा क्लेम के लालच में छोटे भाई ने की बड़े की हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर हाइवे पर फेंका शव
Advertisement

वीडियोज

Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी की कटौती वाली अपील पर मायावती का आया बड़ा बयान, बोलीं- 'खोने के लिए कुछ खास बचा नहीं'
PM मोदी की कटौती वाली अपील पर मायावती का आया बड़ा बयान, बोलीं- 'खोने के लिए कुछ खास बचा नहीं'
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच करेगी CBI, बंगाल सरकार ने की थी सिफारिश
शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच करेगी CBI, बंगाल सरकार ने की थी सिफारिश
आईपीएल 2026
Priyansh Arya ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
'धुरंधर' के बाद तीन पार्ट वाली फिल्म से तहलका मचाएंगे रणवीर सिंह, अब भगवान शिव के किरदार में नजर आएंगे 'हमजा'
'धुरंधर' के बाद अब तीन पार्ट वाली फिल्म से तहलका मचाएंगे रणवीर सिंह, इस किरदार में दिखेंगे एक्टर
इंडिया
Weather Forecast: उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और हरियाणा समेत किन राज्यों में होगी बारिश? IMD ने दी आंधी तूफान की चेतावनी
उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और हरियाणा समेत किन राज्यों में होगी बारिश? IMD ने दी आंधी तूफान की चेतावनी
ट्रेंडिंग
भारत छोड़ न्यूजीलैंड पहुंची महिला ने बताया वहां की नौकरी का फर्क, लोग बोले- यही असली जिंदगी है, वीडियो वायरल
भारत छोड़ न्यूजीलैंड पहुंची महिला ने बताया वहां की नौकरी का फर्क, लोग बोले- यही असली जिंदगी है
एग्रीकल्चर
Tulsi Plant Care: तुलसी के पौधे को रोज देते हैं पानी फिर भी सूख जाता है? करें ये काम
तुलसी के पौधे को रोज देते हैं पानी फिर भी सूख जाता है? करें ये काम
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget