राजस्थान में बढ़ती ठंड के चलते हैं 15 ज़िलों में स्कूल की छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं इसको लेकर स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. अगले 2-4 दिन की राजधानी जयपुर सहित कई ज़िलों में ठंड का असर देखने को मिलेगा ऐसे में स्कूली बच्चों को राहत देते हुए छुट्टियों को बढ़ाया गया है.

आदेश के अनुसार, जयपुर में शीतलहर और बढ़ती सर्दी को देखते हुए 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का 10 जनवरी तक और 6 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का 8 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है. जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अवकाश के आदेश जारी किये हैं.

इन जिलों में छुट्टी के आदेश

राजस्थान में बढ़ती ठंड को देखते हुए इन ज़िलों में स्कूल की छुट्टियां बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं जिनमें

जयपुर, कोटा, बारां, बूंदी, हनुमानगढ़, अजमेर, सीकर, डीडवाना, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, भरतपुर और श्रीगंगानगर शामिल है.

बढ़ती ठंड को देखते हुए बूंदी जिले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है. जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, 6 व 7 जनवरी को 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे.

8वीं तक के सभी स्कूल बंद

दौसा में ठंड के चलते 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों में 6 और 7 जनवरी को अवकाश घोषित हुआ है, जबकि प्रतापगढ़ में 8वीं तक सभी स्कूल 06-08 जनवरी तक बंद रहेंगे. वहीं, झालावाड़ जिले में 10 जनवरी तक, अजमेर में 5वीं क्लास तक के स्कूलों में 7 जनवरी तक अवकाश रहेगा.

वहीं कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आगामी आदेश तक स्कूल समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. डूंगरपुर में 5वीं क्लास तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे.

मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी राजस्थान के अधिकांश ज़िलों में ठंड और कोहरे का असर अगले चार दिन रहने का अनुमान है. वहीं पूर्वी राजस्थान से जुड़े जिलों में कोहरे का असर देखने को मिलेगा जिसके चलते प्रदेश भर में जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को राहत देते हुए छुट्टियों को बढ़ाया है.

स्टाफ को आना होगा स्कूल

सोमवार को हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर खुशाल यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी और निजी स्कूल 6 से 10 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगे. वहीं, कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी. यह अवकाश केवल विद्यार्थियों पर लागू है.स्कूल स्टाफ को भी उपस्थित रहना होगा और विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा.

शीत लहर को देखते हुए श्री गंगानगर की जिला कलेक्टर मंजू ने नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 6 से 12 जनवरी तक सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. छठी से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल का समय संशोधित रूप से सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक रहेगा.

बूंदी जिले में भीषण ठंड के कारण दो दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले सप्ताह भी भीषण ठंड जारी रहेगी.

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

दरअसल, अलवर, जयपुर, चूरू, सीकर और झुंझुनू में मंगलवार के लिए शीत लहर का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 7-8 जनवरी को चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर सहित अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

अधिकारियों ने अभिभावकों और स्कूलों को सतर्क रहने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है.