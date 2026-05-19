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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Weather: जयपुर समेत पूरे राजस्थान में लू-धूलभरी आंधी की चेतावनी, अगले 5 दिन होंगे भारी! येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: जयपुर समेत पूरे राजस्थान में लू-धूलभरी आंधी की चेतावनी, अगले 5 दिन होंगे भारी! येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Updates: इस समय पूरा राजस्थान भीषण गर्मी से जूझ रहा है. जयपुर में तापमान 44 डिग्री पहुंच चुका है, तो वहीं कई दिनों से आसमान से आग बरस रही है. जिसके चलते कई इलकों में येलो अलर्ट जारी है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 19 May 2026 03:18 PM (IST)
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राजधानी जयपुर समेत पूरा राजस्थान इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. जयपुर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान बॉर्डर से सटे कई जिलों में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है. पिछले कई दिनों से आसमान से मानो आग बरस रही है और लू के थपेड़े लोगों को बेहाल कर रहे हैं.

जोधपुर, कोटा समेत इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, श्रीगंगानगर में तापमान 46.1 डिग्री, बीकानेर में 46, वनस्थली में 45.6, फतेहपुर में 45.5, कोटा में 45.3, बाड़मेर और चूरू में 45.1 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं बारां, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, बालोतरा, जोधपुर और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. दिन चढ़ते ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आने लगता है. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. 

ऐसे हालात में ठंडे पेय पदार्थ लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं. शहरों और कस्बों में लस्सी, सत्तू, गन्ने के रस, आम के पने और शिकंजी की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडी चीजों का सहारा ले रहे हैं.

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अगले 5 दिनों तक तेज धूप, लू और धूलभरी आंधी का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में 20–30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूप, लू और धूलभरी आंधी चलने का पूर्वानुमान जताया है. लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 19 May 2026 03:01 PM (IST)
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IMD Rajasthan Weather WEATHER UPDATE RAJASTHAN NEWS
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