जयपुर समेत पूरे राजस्थान में लू-धूलभरी आंधी की चेतावनी, अगले 5 दिन होंगे भारी! येलो अलर्ट जारी

राजधानी जयपुर समेत पूरा राजस्थान इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. जयपुर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान बॉर्डर से सटे कई जिलों में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है. पिछले कई दिनों से आसमान से मानो आग बरस रही है और लू के थपेड़े लोगों को बेहाल कर रहे हैं.

जोधपुर, कोटा समेत इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, श्रीगंगानगर में तापमान 46.1 डिग्री, बीकानेर में 46, वनस्थली में 45.6, फतेहपुर में 45.5, कोटा में 45.3, बाड़मेर और चूरू में 45.1 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं बारां, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, बालोतरा, जोधपुर और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. दिन चढ़ते ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आने लगता है. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं.

ऐसे हालात में ठंडे पेय पदार्थ लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं. शहरों और कस्बों में लस्सी, सत्तू, गन्ने के रस, आम के पने और शिकंजी की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडी चीजों का सहारा ले रहे हैं.

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अगले 5 दिनों तक तेज धूप, लू और धूलभरी आंधी का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में 20–30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूप, लू और धूलभरी आंधी चलने का पूर्वानुमान जताया है. लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है.

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