जयपुर: पेट्रोल-डीजल ने फिर लगाया महंगाई का झटका, 5 दिन में दूसरी बार दाम बढ़ने पर लोगों का फूटा गुस्सा
Petrol Diesel Price Hike In Jaipur: जयपुर में पेट्रोल 108.84 और डीजल 94.12 रुपए पहुंच गया है. 5 दिनों में दूसरी बार बढ़े दामों से लोगों में नाराजगी है और सरकार से राहत की मांग तेज हो गई है.
राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. मंगलवार (19 मई) को जारी नए रेट के मुताबिक जयपुर में पेट्रोल 94 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 108.84 रुपए पहुंच गया है, जबकि डीजल 92 पैसे बढ़कर 94.12 रुपए प्रति लीटर हो गया है. 5 दिनों के भीतर दूसरी बार हुई इस बढ़ोतरी ने आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाला है.
रोजमर्रा के खर्च पर असर
शहर के लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती तेल की कीमतों से घर का बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है. नौकरीपेशा लोगों से लेकर छोटे कारोबारियों तक हर कोई इससे परेशान नजर आ रहा है.
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कई लोगों ने कहा कि रोज ऑफिस आने-जाने और बच्चों को स्कूल छोड़ने तक का खर्च बढ़ गया है. वहीं ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि कमाई पहले जैसी है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है.
युद्ध खत्म हो गया, फिर दाम क्यों बढ़ रहे?
स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और युद्ध जैसी स्थिति करीब डेढ़ महीने पहले काफी हद तक शांत हो चुकी है, इसके बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि जब अंतरराष्ट्रीय हालात सामान्य हो रहे हैं तो आम जनता पर महंगाई का बोझ डालना ठीक नहीं है.
बाजार और महंगाई पर भी असर
जानकारों का मानना है कि ईंधन महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सब्जियों, फल, दूध और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी पड़ता है. ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से बाजार में महंगाई और बढ़ सकती है.
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जयपुर के लोगों ने सरकार से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की है. लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को कुछ राहत मिलनी चाहिए, ताकि आम आदमी का बजट संभल सके.
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Source: IOCL