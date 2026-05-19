हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: पेट्रोल-डीजल ने फिर लगाया महंगाई का झटका, 5 दिन में दूसरी बार दाम बढ़ने पर लोगों का फूटा गुस्सा

जयपुर: पेट्रोल-डीजल ने फिर लगाया महंगाई का झटका, 5 दिन में दूसरी बार दाम बढ़ने पर लोगों का फूटा गुस्सा

Petrol Diesel Price Hike In Jaipur: जयपुर में पेट्रोल 108.84 और डीजल 94.12 रुपए पहुंच गया है. 5 दिनों में दूसरी बार बढ़े दामों से लोगों में नाराजगी है और सरकार से राहत की मांग तेज हो गई है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 19 May 2026 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. मंगलवार (19 मई) को जारी नए रेट के मुताबिक जयपुर में पेट्रोल 94 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 108.84 रुपए पहुंच गया है, जबकि डीजल 92 पैसे बढ़कर 94.12 रुपए प्रति लीटर हो गया है. 5 दिनों के भीतर दूसरी बार हुई इस बढ़ोतरी ने आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाला है.

रोजमर्रा के खर्च पर असर

शहर के लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती तेल की कीमतों से घर का बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है. नौकरीपेशा लोगों से लेकर छोटे कारोबारियों तक हर कोई इससे परेशान नजर आ रहा है.

Rajasthan: विधानसभा के 75 साल पूरे, राज्यपाल ने किया नए LOGO और द्वारों के नामों का अनावरण

कई लोगों ने कहा कि रोज ऑफिस आने-जाने और बच्चों को स्कूल छोड़ने तक का खर्च बढ़ गया है. वहीं ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि कमाई पहले जैसी है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है.

युद्ध खत्म हो गया, फिर दाम क्यों बढ़ रहे?

स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और युद्ध जैसी स्थिति करीब डेढ़ महीने पहले काफी हद तक शांत हो चुकी है, इसके बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि जब अंतरराष्ट्रीय हालात सामान्य हो रहे हैं तो आम जनता पर महंगाई का बोझ डालना ठीक नहीं है.

बाजार और महंगाई पर भी असर

जानकारों का मानना है कि ईंधन महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सब्जियों, फल, दूध और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी पड़ता है. ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से बाजार में महंगाई और बढ़ सकती है.

Jodhpur News: खेड़ापा सुसाइड केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, जोधपुर एसपी ने कहा- हर एंगल से हो रही जांच

जयपुर के लोगों ने सरकार से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की है. लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को कुछ राहत मिलनी चाहिए, ताकि आम आदमी का बजट संभल सके.

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 19 May 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Petrol Price Hike Diesel Price Hike RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: पेट्रोल-डीजल ने फिर लगाया महंगाई का झटका, 5 दिन में दूसरी बार दाम बढ़ने पर लोगों का फूटा गुस्सा
जयपुर: पेट्रोल-डीजल ने फिर लगाया महंगाई का झटका, 5 दिन में दूसरी बार दाम बढ़ने पर लोगों का फूटा गुस्सा
राजस्थान
Rajasthan: विधानसभा के 75 साल पूरे, राज्यपाल ने किया नए LOGO और द्वारों के नामों का अनावरण
राजस्थान: विधानसभा के 75 साल पूरे, राज्यपाल ने किया नए LOGO और द्वारों के नामों का अनावरण
राजस्थान
Jodhpur News: खेड़ापा सुसाइड केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, जोधपुर एसपी ने कहा- हर एंगल से हो रही जांच
खेड़ापा सुसाइड केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, जोधपुर एसपी ने कहा- हर एंगल से हो रही जांच
राजस्थान
Churu News: चूरू में झोपड़ी में आग लगने से दो सगी बहनें जिंदा जलीं, चूल्हे की चिंगारी बनी वजह
चूरू में झोपड़ी में आग लगने से दो सगी बहनें जिंदा जलीं, चूल्हे की चिंगारी बनी वजह
Advertisement

वीडियोज

CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका पर यकीन नहीं...', दौड़े-दौड़े तेहरान पहुंचे PAK मिनिस्टर नकवी तो ईरान ने दिया अल्टीमेटम
'अमेरिका पर यकीन नहीं...', दौड़े-दौड़े तेहरान पहुंचे PAK मिनिस्टर नकवी तो ईरान ने दिया अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिर्जापुर 'जिम जिहाद' केस में CM योगी के निर्देश पर बड़ा एक्शन, सभी 10 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट
मिर्जापुर 'जिम जिहाद' केस में CM योगी के निर्देश पर बड़ा एक्शन, सभी 10 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट
इंडिया
आरजी कर रेप केस में शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, ममता बनर्जी के करीबी संदीप घोष के खिलाफ होगा ये एक्शन
आरजी कर रेप केस में शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, ममता बनर्जी के करीबी संदीप घोष के खिलाफ होगा ये एक्शन
क्रिकेट
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
बॉलीवुड
Pati Patni Aur Woh Do BO Day 4:आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
'पति पत्नी और वो दो' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
indore
बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी जाते ही 10 दिन के भीतर अभिषेक बनर्जी को दूसरा झटका, शुभेंदु सरकार ने लिया ये एक्शन
ममता बनर्जी की कुर्सी जाते ही 10 दिन के भीतर अभिषेक बनर्जी को दूसरा झटका, शुभेंदु सरकार ने लिया ये एक्शन
Parenting
Kids Care Tips: ऑन्कोलॉजिस्ट की चेतावनी, बच्चों पर कभी न यूज करें ये प्रोडक्ट्स! जानें क्या है इसकी वजह?
ऑन्कोलॉजिस्ट की चेतावनी, बच्चों पर कभी न यूज करें ये प्रोडक्ट्स! जानें क्या है इसकी वजह?
ऑटो
लॉन्चिंग से पहले ही डीलरशिप पर पहुंच रही Honda City Facelift, जानिए किस तारीख को होगी लॉन्च?
लॉन्चिंग से पहले ही डीलरशिप पर पहुंच रही Honda City Facelift, जानिए किस तारीख को होगी लॉन्च?
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget