सीकर में दिल दहला देने वाला हादसा, दो बाइकों की भिड़ंत में 4 युवकों की दर्दनाक मौत

राजस्थान के सीकर जिले में सोमवार (18 मई) देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई. हादसा लक्ष्मणगढ़-सालासर मार्ग पर सिनवाली गांव के पास हुआ, जहां दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्थानीय लोगों ने तुरंत हादसे की सूचना पुलिस और परिजनों को दी. मौके पर पहुंची लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तुरंत लक्ष्मणगढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है.

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मृतकों की हुई पहचान

लक्ष्मणगढ़ थाना प्रभारी राजकुमार यादव के अनुसार हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान ढोलास गांव निवासी 30 वर्षीय राजेश नेण, बासनी भुमा निवासी 28 वर्षीय महेंद्र, स्वरूपसर गांव निवासी 35 वर्षीय महेश कुमार और बैरास गांव निवासी 35 वर्षीय नन्दलाल के रूप में हुई है.

सभी युवक अलग-अलग गांवों के रहने वाले थे. पुलिस ने शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव सौंपे जाएंगे.

तेज रफ्तार को माना जा रहा वजह

प्रारंभिक जांच में हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर को माना जा रहा है. हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता चल पाएगा.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर कई वाहन तेज गति से चलते हैं, जिससे अक्सर हादसों का खतरा बना रहता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने और वाहनों की गति पर नियंत्रण लगाने की मांग की है.

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एक साथ चार युवकों की मौत की खबर फैलते ही आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई. मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है. गांवों में लोगों की भीड़ जुटी रही और हर कोई इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताता नजर आया. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.