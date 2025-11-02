राजस्थान: बाड़मेर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा खंडित, पूर्व CM गहलोत बोले- यह घटना बेहद निंदनीय

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा को खंडित किए जाने की घटना से राजस्थान का बाड़मेर जिला राजनीतिक हलचल में आ गया है. यह घटना सर्किट हाउस के पास चौराहे पर हुई, जहां लगी मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया.

जानकारी के अनुसार, इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरा रोष देखने को मिला. वहीं, प्रशासन ने तत्काल मूर्ति को दुरुस्त करा दिया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

गहलोत ने घटना को बताया चिंताजनक और अपमानजनक

बाड़मेर में सर्किट हाउस के पास देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को खंडित किए जाने की खबर चिंताजनक है। इंदिरा जी ने देश का मान बढ़ाया एवं भारत की एकता-अखंडता के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। आने वाली पीढ़ियां इंदिरा जी जैसी महान शख्सियत से… — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 1, 2025

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना की तीखी निंदा की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि बाड़मेर में सर्किट हाउस के पास देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को खंडित किए जाने की खबर बेहद चिंताजनक है. इंदिरा ने देश का गौरव बढ़ाया और भारत की एकता-अखंडता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लें, इसलिए ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण कराया जाता है. उनके बलिदान दिवस के अगले ही दिन इस तरह की घटना होना बेहद निंदनीय है.

गहलोत ने आगे कहा कि बाड़मेर पुलिस को अविलंब असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करना चाहिए. उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार से मांग की कि देश के महान नेताओं की प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी

इंदिरा गांधी की मूर्ति तोड़े जाने से स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है. कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

डोटासरा ने भी घटना को बताया लोकतंत्र पर हमला

बाड़मेर में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा खंडित करना भारत के गौरव, लोकतंत्र और महिला सम्मान पर हमला है।



यह घटना अत्यंत निंदनीय व चिंताजनक है, BJP-RSS की नफ़रत की राजनीति समाज के ताने-बाने में जहर घोल चुकी है।



राष्ट्रनिर्माण में योगदान देने वाले महान नेताओं… pic.twitter.com/2fzuqh2J42 — Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) November 1, 2025

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस घटना को 'भारत के गौरव और लोकतंत्र पर हमला' बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा कि बाड़मेर में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा खंडित करना भारत के गौरव, लोकतंत्र और महिला सम्मान पर हमला है. यह BJP-RSS की नफरत की राजनीति का परिणाम है, जिसने समाज के ताने-बाने में जहर घोल दिया है.

घटना की जांच में जुटा प्रशासन

प्रशासन ने फिलहाल मूर्ति को ठीक करा दिया है और दोषियों की तलाश जारी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फुटेज के आधार पर जल्द ही जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी. इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अगले ही दिन हुई यह घटना न केवल बाड़मेर बल्कि पूरे प्रदेश में चिंता का विषय बन गई है.

