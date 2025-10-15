राजस्थान में प्रमोद जैन भाया ने दिखाई कांग्रेस की ताकत, बीजेपी का प्रत्याशी अब तक तय नहीं

प्रदेश में अंता विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया आज बड़ी नामांकन रैली करने जा रहे हैं. हालांकि उन्होंने नामांकन पहले ही कर दिया लेकिन एक फॉर्म आज भरेंगे. इस दौरान एक बड़ी रैली का आयोजन रखा गया है जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. कांग्रेस इस रैली के माध्यम से चुनावी शंखनाद कर चुकी है.

वहीं बीजेपी की मुश्किलें साफ नजर आ रही हैं. एक ओर जहां कांग्रेस ने बीजेपी से पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई. इसके पीछे भी बीजेपी के अंदर की सियासत सामने आ रही है.

बीजेपी में उम्मीदवार को लेकर अनिश्चितता

बीजेपी अब तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है. हालांकि बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बीच लंबी मंत्रणा हुई. चर्चा है कि पूर्व जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन को जयपुर बुलाया गया है, हालांकि अब तक नाम फाइनल नहीं हुए हैं. नंदलाल सुमन माली समाज से आते हैं और वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं. लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी यहां किसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है.

जातीय समीकरण और कांग्रेस की बढ़त

वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी भी सामने आ रही है. ब्राह्मण समाज बीजेपी का कर वाटर माना जाता है, लेकिन इस बार ब्राह्मण समाज यहां किसी स्थानीय ब्राह्मण को टिकट देने की मांग कर रहा है. नाराजगी के चलते अंता में पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है, "जनरल सीट जनरल उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार". यह मांग तेज होती दिखाई दे रही है. खास बात यह है कि इस सीट पर बीजेपी ने 2008 के बाद अधिकतर बाहरी व्यक्तियों को ही चुनाव लड़ाया है.

दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां पर प्रमोद जैन भाया को चुनाव में उतारा है. भाया जनरल केटेगरी से आते हैं और स्थानीय भी हैं. ऐसे में कांग्रेस के लिए यह फैक्टर फायदेमंद साबित होगा. वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा बारां जिले के ही रहने वाले हैं और यहां मीणा जाति के अच्छे खासे वोटर भी हैं. इस सीट पर स्थानीय की मांग को देखते हुए बीजेपी किसी स्थानीय नेता को टिकट देने पर विचार कर रही है. हालांकि वह किस कैटेगरी से होगा, यह देखने वाली बात होगी.

इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है. हालांकि बीजेपी का प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस प्रचार में बीजेपी से आगे निकलती दिखाई दे रही है. कांग्रेस आज बड़ी नामांकन रैली निकालने जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट सहित कई नेता इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं.