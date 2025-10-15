हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान में प्रमोद जैन भाया ने दिखाई कांग्रेस की ताकत, बीजेपी का प्रत्याशी अब तक तय नहीं

राजस्थान में प्रमोद जैन भाया ने दिखाई कांग्रेस की ताकत, बीजेपी का प्रत्याशी अब तक तय नहीं

Rajasthan News: अंता उपचुनाव में कांग्रेस प्रचार में आगे है, जबकि बीजेपी अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है. ब्राह्मण समाज स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहा है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 15 Oct 2025 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

प्रदेश में अंता विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है. कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया आज बड़ी नामांकन रैली करने जा रहे हैं. हालांकि उन्होंने नामांकन पहले ही कर दिया लेकिन एक फॉर्म आज भरेंगे. इस दौरान एक बड़ी रैली का आयोजन रखा गया है जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. कांग्रेस इस रैली के माध्यम से चुनावी शंखनाद कर चुकी है.

वहीं बीजेपी की मुश्किलें साफ नजर आ रही हैं. एक ओर जहां कांग्रेस ने बीजेपी से पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई. इसके पीछे भी बीजेपी के अंदर की सियासत सामने आ रही है.

बीजेपी में उम्मीदवार को लेकर अनिश्चितता

बीजेपी अब तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है. हालांकि बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बीच लंबी मंत्रणा हुई. चर्चा है कि पूर्व जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन को जयपुर बुलाया गया है, हालांकि अब तक नाम फाइनल नहीं हुए हैं. नंदलाल सुमन माली समाज से आते हैं और वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं. लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी यहां किसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है.

जातीय समीकरण और कांग्रेस की बढ़त

वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी भी सामने आ रही है. ब्राह्मण समाज बीजेपी का कर वाटर माना जाता है, लेकिन इस बार ब्राह्मण समाज यहां किसी स्थानीय ब्राह्मण को टिकट देने की मांग कर रहा है. नाराजगी के चलते अंता में पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है, "जनरल सीट जनरल उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार". यह मांग तेज होती दिखाई दे रही है. खास बात यह है कि इस सीट पर बीजेपी ने 2008 के बाद अधिकतर बाहरी व्यक्तियों को ही चुनाव लड़ाया है.

दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां पर प्रमोद जैन भाया को चुनाव में उतारा है. भाया जनरल केटेगरी से आते हैं और स्थानीय भी हैं. ऐसे में कांग्रेस के लिए यह फैक्टर फायदेमंद साबित होगा. वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा बारां जिले के ही रहने वाले हैं और यहां मीणा जाति के अच्छे खासे वोटर भी हैं. इस सीट पर स्थानीय की मांग को देखते हुए बीजेपी किसी स्थानीय नेता को टिकट देने पर विचार कर रही है. हालांकि वह किस कैटेगरी से होगा, यह देखने वाली बात होगी.

इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है. हालांकि बीजेपी का प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस प्रचार में बीजेपी से आगे निकलती दिखाई दे रही है. कांग्रेस आज बड़ी नामांकन रैली निकालने जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट सहित कई नेता इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 15 Oct 2025 04:41 PM (IST)
Vasundhara Raje BJP CONGRESS RAJASTHAN NEWS
