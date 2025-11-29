राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी

राजस्थान में शुक्रवार देर रात (28 नवंबर) पुलिस महकमे में फेरबदल किया गया है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर की तबादला सूची जारी की गई है. इस तबादला सूची में 26 नाम शामिल हैं. इससे पहले 15 नवंबर को 142 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की तबादला सूची जारी की गई थीं. आज जारी की गई सूची में कुछ संशोधित नाम भी शामिल है.

गृह विभाग ने 15 नवंबर 2025 के कुछ आदेशों को भी निरस्त कर दिया है. इनमें संदीप सारस्वत, कीर्ति सिंह, किशोर सिंह, विजय कुमार सांखला और डॉ. लालचंद कायल के पहले किए गए पदस्थापन परिवर्तन रद्द कर दिए गए हैं. ये अधिकारी अब पूर्ववत पदों पर ही बने रहेंगे.

सूची में मुख्य रूप से यह नाम शामिल हैं-

विनोद कुमार सीपा को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त इन्वेस्टिगेशन, पुलिस आयुक्तालय जयपुर से बदलकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, लालसोट (दौसा) लगाया गया. चक्रवर्ती सिंह राठौड़ को एसीबी जोधपुर से स्थानांतरित कर बीकानेर शहर में एएसपी पद दिया गया. शोराज मल मीणा अब अति. पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध अनुसंधान सैल, झालावाड़ होंगे.

राजेश कुमार शर्मा को करौली से जयपुर पुलिस आयुक्तालय में अति. पुलिस उपायुक्त, महिला अपराध अनुसंधान सैल (पूर्व) नियुक्त किया गया. रणवीर सिंह मीणा को डीसीपी प्रोटोकॉल, जयपुर से बदलकर शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) का एएसपी बनाया गया. सौरभ तिवाड़ी को बीकानेर शहर से बीकानेर रेंज में लीव रिजर्व की जिम्मेदारी दी गई.

दिनेश कुमार अग्रवाल अब अति. पुलिस अधीक्षक, लीव रिजर्व, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, जयपुर होंगे. नरेन्द्र चौधरी को डिस्कॉम जोधपुर से डीसीपी अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जोधपुर बनाया गया. राजेश कुमार मील को सीआईडी से बदलकर केकड़ी (अजमेर) में एएसपी पद मिला. जया सिंह को सीआईडी SSB जयपुर से खैरथल-तिजारा जिले में एएसपी पदस्थापित किया गया. दुर्गाराम चौधरी को जयपुर SSB से जोधपुर आयुक्तालय में डीसीपी ट्रैफिक नियुक्त किया गया. शालिनी राज को नीमराणा से हटाकर लीव रिजर्व, कानून एवं व्यवस्था (पुलिस मुख्यालय, जयपुर) में लगाया गया.