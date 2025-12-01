राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा गिरफ्तार, लगे ये गंभीर आरोप

राजस्थान में जमीन के फर्जीवाड़े के एक गंभीर मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस की टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ चुके प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार किया है. प्रमोद शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने बेशकीमती जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर उसे हड़पने का प्रयास किया. ये मामला साल 2024 का है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित ने ये मामला वर्ष 2024 में दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अब आरोपी कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है.

सबूतों और FSL जांच के बाद पुलिस की कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक (SP) अमित कुमार बुडानिया ने जानकारी देते हुए बताया, ''ये बेशकीमती जमीन के फर्जी कागजात बनाने से जुड़ा मामला था, जिसको लेकर पीड़ित ने वर्ष 2024 में मामला दर्ज करवाया. रिपोर्ट के आधार पर तमाम साक्ष्य जुटाए गए. एफएसएल जांच करवाई गई, जिसके आधार पर अब कार्रवाई की गई है.''

आरोपी प्रमोद शर्मा ने भनक लगते ही भागने का किया प्रयास

आरोपी प्रमोद शर्मा को जब पुलिस पकड़ने गई तो उस दौरान प्रमोद शर्मा को भनक लग गई, ऐसे में प्रमोद शर्मा ने घर में लगी विंडो एसी को हटाकर भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस की सजगता के चलते हैं वो बच नहीं पाए और पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

साल 2019 में आरोपी लड़ चुका लोकसभा का चुनाव

आपको बता दें आरोपी प्रमोद शर्मा ने कांग्रेस की टिकट पर झालावाड़ बारां सीट से वर्ष 2019 का लोक सभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

उधर, राजस्थान में भरतपुर पुलिस ने कुछ दिन पहले एक बड़े फ्रॉड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था. बताया गया कि इसने देश भर में 3 लाख से ज्‍यादा बेगुनाह इन्वेस्टर्स को ठगा. इससे उन्हें 3,500 करोड़ रुपए से ज्‍यादा का आर्थिक नुकसान हुआ. इस मामले में 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और संपत्ति जब्त कर ली गई.