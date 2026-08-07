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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: चार मंजिला मकान झुका, जगह-जगह दरारें, 40 लोगों को सुरक्षित निकाला

जयपुर: चार मंजिला मकान झुका, जगह-जगह दरारें, 40 लोगों को सुरक्षित निकाला

Jaipur News In Hindi: सुरक्षा के लिए आसपास के कई मकान भी खाली कराए गए और पूरे रास्ते पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई. इससे आसपास रहने वाले परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 07 Aug 2026 04:57 PM (IST)
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जयपुर के जगन्नाथ शाह का रास्ता में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक चार मंजिला मकान में अचानक दरारें आ गईं और इमारत एक तरफ झुकने लगी. हादसे के समय मकान के अंदर करीब 40 लोग मौजूद थे. सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. मकान को फिलहाल असुरक्षित घोषित कर उसके आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है. 

सुरक्षा के लिए आसपास के कई मकान भी खाली कराए गए और पूरे रास्ते पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई. इससे आसपास रहने वाले परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कई लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ता बंद होने से रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कत आ रही है और पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है. 

फिलहाल प्रशासन मकान की तकनीकी जांच करा रहा है. रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि इमारत की मरम्मत होगी या उसे गिराया जाएगा. एहतियात के तौर पर पुलिस और नगर निगम की टीमें मौके पर तैनात हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन शुक्रवार को इस मकान को गिरा देगा.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 Aug 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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