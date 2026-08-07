जयपुर: चार मंजिला मकान झुका, जगह-जगह दरारें, 40 लोगों को सुरक्षित निकाला
Jaipur News In Hindi: सुरक्षा के लिए आसपास के कई मकान भी खाली कराए गए और पूरे रास्ते पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई. इससे आसपास रहने वाले परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
जयपुर के जगन्नाथ शाह का रास्ता में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक चार मंजिला मकान में अचानक दरारें आ गईं और इमारत एक तरफ झुकने लगी. हादसे के समय मकान के अंदर करीब 40 लोग मौजूद थे. सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. मकान को फिलहाल असुरक्षित घोषित कर उसके आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है.
सुरक्षा के लिए आसपास के कई मकान भी खाली कराए गए और पूरे रास्ते पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई. इससे आसपास रहने वाले परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
कई लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ता बंद होने से रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कत आ रही है और पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है.
फिलहाल प्रशासन मकान की तकनीकी जांच करा रहा है. रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि इमारत की मरम्मत होगी या उसे गिराया जाएगा. एहतियात के तौर पर पुलिस और नगर निगम की टीमें मौके पर तैनात हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन शुक्रवार को इस मकान को गिरा देगा.