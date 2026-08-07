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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में नर्सिंगकर्मियों का प्रदर्शन, रोजगार की मांग पर पानी की टंकी पर चढ़े

जयपुर में नर्सिंगकर्मियों का प्रदर्शन, रोजगार की मांग पर पानी की टंकी पर चढ़े

Jaipur News In Hindi: जयपुर में संविदा नर्सिंगकर्मियों का आंदोलन तेज हो गया है. एक महिला समेत तीन प्रदर्शनकारी 9 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़े हैं. भर्ती और बोनस अंक की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 07 Aug 2026 05:32 PM (IST)
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राजस्थान में अपनी लंबित मांगों को लेकर संविदा नर्सिंगकर्मियों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है. शुक्रवार को राजधानी जयपुर में एक महिला सहित तीन संविदा नर्सिंगकर्मी पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए और वहीं से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें पूरी करने की अपील करते रहे. प्रदर्शनकारी करीब नौ घंटे तक टंकी पर डटे रहे, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.

प्रदर्शनकारियों में रॉबिन, विमल और संगीता सहित तीन संविदा नर्सिंगकर्मी शामिल हैं. बताया गया कि वे शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गए थे. उनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द एएनएम (ANM) और नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करे. आंदोलनकारियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में मेरिट के साथ बोनस अंक का लाभ भी दिया जाए, ताकि लंबे समय से सेवा दे रहे संविदा कर्मियों को उचित अवसर मिल सके.

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'हजारों प्रशिक्षित नर्सिंगकर्मी बेरोजगार'

प्रदर्शन कर रहे नर्सिंगकर्मियों का आरोप है कि लंबे समय से नई भर्ती नहीं होने के कारण हजारों प्रशिक्षित नर्सिंगकर्मी बेरोजगार बैठे हैं. उनका कहना है कि सरकार लगातार भर्ती में देरी कर रही है, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

टंकी के नीचे धरना, पुलिस और सिविल डिफेंस अलर्ट

टंकी के नीचे बड़ी संख्या में संविदा नर्सिंगकर्मी धरने पर बैठे रहे और अपने साथियों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे. वहीं, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात रही और प्रदर्शनकारियों से सुरक्षित नीचे उतरने की अपील करती रही. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सिविल डिफेंस और पुलिस ने एहतियातन पानी की टंकी के नीचे सुरक्षा जाल भी लगवा दिया है. 

बातचीत बेनतीजा, आंदोलन जारी रहने की चेतावनी

प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है. आंदोलनकारियों का कहना है कि यह उनके रोजगार और भविष्य की लड़ाई है और जब तक सरकार लिखित आश्वासन या ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. फिलहाल पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रशासन प्रदर्शनकारियों को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटा है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 Aug 2026 05:31 PM (IST)
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Rajsthan News JAIPUR NEWS
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