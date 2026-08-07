जयपुर में नर्सिंगकर्मियों का प्रदर्शन, रोजगार की मांग पर पानी की टंकी पर चढ़े

राजस्थान में अपनी लंबित मांगों को लेकर संविदा नर्सिंगकर्मियों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है. शुक्रवार को राजधानी जयपुर में एक महिला सहित तीन संविदा नर्सिंगकर्मी पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए और वहीं से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें पूरी करने की अपील करते रहे. प्रदर्शनकारी करीब नौ घंटे तक टंकी पर डटे रहे, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.

प्रदर्शनकारियों में रॉबिन, विमल और संगीता सहित तीन संविदा नर्सिंगकर्मी शामिल हैं. बताया गया कि वे शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गए थे. उनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द एएनएम (ANM) और नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करे. आंदोलनकारियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में मेरिट के साथ बोनस अंक का लाभ भी दिया जाए, ताकि लंबे समय से सेवा दे रहे संविदा कर्मियों को उचित अवसर मिल सके.

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'हजारों प्रशिक्षित नर्सिंगकर्मी बेरोजगार'

प्रदर्शन कर रहे नर्सिंगकर्मियों का आरोप है कि लंबे समय से नई भर्ती नहीं होने के कारण हजारों प्रशिक्षित नर्सिंगकर्मी बेरोजगार बैठे हैं. उनका कहना है कि सरकार लगातार भर्ती में देरी कर रही है, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

टंकी के नीचे धरना, पुलिस और सिविल डिफेंस अलर्ट

टंकी के नीचे बड़ी संख्या में संविदा नर्सिंगकर्मी धरने पर बैठे रहे और अपने साथियों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे. वहीं, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात रही और प्रदर्शनकारियों से सुरक्षित नीचे उतरने की अपील करती रही. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सिविल डिफेंस और पुलिस ने एहतियातन पानी की टंकी के नीचे सुरक्षा जाल भी लगवा दिया है.

बातचीत बेनतीजा, आंदोलन जारी रहने की चेतावनी

प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है. आंदोलनकारियों का कहना है कि यह उनके रोजगार और भविष्य की लड़ाई है और जब तक सरकार लिखित आश्वासन या ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. फिलहाल पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रशासन प्रदर्शनकारियों को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटा है.

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