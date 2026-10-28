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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानपंजाब-राजस्थान में सतलज के पानी पर तकरार, रॉयल्टी पर भजनलाल सरकार की दो टूक

पंजाब-राजस्थान में सतलज के पानी पर तकरार, रॉयल्टी पर भजनलाल सरकार की दो टूक

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सतलज नदी के पानी के बदले 1.44 लाख करोड़ रुपये की रॉयल्टी मांग पर राजस्थान सरकार ने इनकार कर दिया. मंत्री सुरेश रावत ने इसे राजनीतिक साजिश बताया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 28 Oct 2026 10:13 AM (IST)
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सतलज नदी के पानी को लेकर पंजाब और राजस्थान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजस्थान से पानी के बदले 1.44 लाख करोड़ रुपये की रॉयल्टी देने की मांग उठाई है. इस पर राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया है कि वह पानी के बदले कोई पैसा नहीं देगी. राजस्थान सरकार ने इस मांग को गलत बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है.

राजस्थान के जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के बदले पैसे नहीं ले सकता. सतलज नदी के पानी को लेकर रॉयल्टी की कोई रकम नहीं बनती है. उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान सरकार किसी भी तरह का भुगतान नहीं करेगी.

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मंत्री के मुताबिक, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाव से पहले अपने राज्य में राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने इस मुद्दे को सियासी बताते हुए पंजाब सरकार के रुख पर सवाल उठाए.

1920 के समझौते का दिया हवाला

राजस्थान सरकार का कहना है कि पानी को लेकर 1920 में ब्रिटिश हुकूमत के समय समझौता हुआ था. सरकार के मुताबिक, पानी देना या रोकना किसी एक राज्य के हाथ में नहीं है, बल्कि इसमें केंद्र सरकार की अहम भूमिका है. केंद्रीय जल आयोग भी पानी से जुड़े मामलों की निगरानी करता है.

राजस्थान सरकार ने कहा कि वह इस विवाद को सुलझाने के लिए बैठक और बातचीत करने को तैयार है, लेकिन पानी के बदले किसी तरह की रॉयल्टी नहीं देगी.

राजस्थान में पेयजल संकट नहीं होने का दावा

विवाद के बीच राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया है कि पेयजल की कोई दिक्कत नहीं होगी. मंत्री सुरेश रावत का कहना है कि राजस्थान के पास पर्याप्त पानी है और इस विवाद से आम लोगों की पेयजल व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी.

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भगवंत मान ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक दिन पहले विधानसभा के विशेष सत्र में सतलज नदी के पानी का मुद्दा फिर उठाया था. उनकी ओर से राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपये की रॉयल्टी की मांग किए जाने के बाद राजस्थान सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. अब देखना होगा कि दोनों राज्यों के बीच बातचीत से इस विवाद का कोई हल निकलता है या मामला और बढ़ता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Oct 2026 10:13 AM (IST)
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RAJASTHAN NEWS Sutlej River
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