बाबा खाटूश्याम की भक्त 273 KM दंडवत यात्रा पर निकली, 9 वर्षों नहीं खाया अन्न
रेणु हरिवंशी दंडवत करते हुए बाबा श्याम के मंदिर जाने के लिए आगे बढ़ रही हैं. हरियाणा के झज्जर जिले के सुबाणा गांव की रहने वाली रेणु ने अपनी इस अनोखी भक्ति के लिए काफी चर्चा में है.
शरीर थकता है, घुटनों में दर्द होता है और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं लेता, लेकिन बाबा श्याम के प्रति आस्था ऐसी है कि रेणु हरिवंशी इन मुश्किलों की परवाह किए बिना दंडवत करते हुए आगे बढ़ रही हैं. हरियाणा के झज्जर जिले के सुबाणा गांव की रहने वाली रेणु ने खाटूश्यामजी पहुंचकर बाबा के दर्शन के लिए 273 किलोमीटर की दंडवत यात्रा शुरू की है.
रेणु ने 5 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू की थी. उनके साथ करीब 15 लोग चल रहे हैं. इस बार उन्होंने बिना गद्दे के पूरी यात्रा दंडवत करते हुए पूरी करने का संकल्प लिया है. वो घुटनों के बल नहीं, बल्कि शरीर को जमीन पर दंडवत करते हुए एक-एक कदम आगे बढ़ा रही हैं. उनकी यात्रा का लक्ष्य खाटूश्यामजी पहुंचकर बाबा श्याम के दरबार में माथा टेकना है.
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2018 में अन्न का किया था त्याग
रेणु की आस्था सिर्फ इस यात्रा तक सीमित नहीं है. उन्होंने वर्ष 2018 में अन्न का त्याग कर दिया था. करीब नौ साल से वो अन्न नहीं खा रही हैं और नारियल पानी का सेवन कर जीवन चला रही हैं. इसी दौरान उन्होंने एएनएम की नौकरी भी छोड़ दी. उनके पति सिद्धार्थ मल्हान सहकारी बैंक में क्लर्क हैं.
रेणु का कहना है कि उन्होंने अपना जीवन सेवा, आस्था और अपने संकल्प को समर्पित किया है. वो जनकल्याण, गौ माता की रक्षा और सनातन धर्म के संदेश के साथ आगे बढ़ रही हैं. गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना भी उनके संकल्प का हिस्सा है.
ये है दूसरी दंडवत यात्रा
यह रेणु की दूसरी दंडवत यात्रा है. इससे पहले वर्ष 2023 में उन्होंने 237 किलोमीटर की यात्रा दंडवत करते हुए पूरी की थी. उस यात्रा को पूरा करने में उन्हें 67 दिन लगे थे. उस समय भी उन्होंने शरीर को आराम देने के लिए गद्दे का इस्तेमाल नहीं किया था. इस बार उनकी यात्रा करीब 273 किलोमीटर की है. रास्ते में थकान और दर्द के बावजूद वो लगातार आगे बढ़ रही हैं. करीब 15 लोग उनकी यात्रा में साथ रहकर सहयोग कर रहे हैं.
नवरात्र के आसपास पहुंचेंगी खाटूश्यामजी
दंडवत यात्रा के दौरान देर शाम रेणु श्रीमाधोपुर बाईपास रोड पहुंचीं. यहां श्री श्याम नवयुवक मंडल और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने उनका स्वागत किया. लोगों ने उन्हें साफा, माला और दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया. उन्हें मोमेंटो भी भेंट किया गया. कुछ देर आराम और सम्मान के बाद रेणु ने फिर दंडवत यात्रा शुरू कर दी. उनकी मंजिल अभी दूर है, लेकिन बाबा श्याम के प्रति आस्था उन्हें लगातार आगे बढ़ा रही है.
रेणु इससे पहले ब्रज चौरासी कोस की चार पैदल यात्राएं भी कर चुकी हैं. खाटूश्यामजी पहुंचने के बाद वो वहां से सालासर के लिए पदयात्रा करने की बात भी कह रही हैं. उनकी मौजूदा दंडवत यात्रा नवरात्र के आसपास खाटूश्यामजी पहुंचने की उम्मीद है.
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