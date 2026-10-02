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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबाबा खाटूश्याम की भक्त 273 KM दंडवत यात्रा पर निकली, 9 वर्षों नहीं खाया अन्न

बाबा खाटूश्याम की भक्त 273 KM दंडवत यात्रा पर निकली, 9 वर्षों नहीं खाया अन्न

रेणु हरिवंशी दंडवत करते हुए बाबा श्याम के मंदिर जाने के लिए आगे बढ़ रही हैं. हरियाणा के झज्जर जिले के सुबाणा गांव की रहने वाली रेणु ने अपनी इस अनोखी भक्ति के लिए काफी चर्चा में है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 02 Oct 2026 02:25 PM (IST)
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शरीर थकता है, घुटनों में दर्द होता है और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं लेता, लेकिन बाबा श्याम के प्रति आस्था ऐसी है कि रेणु हरिवंशी इन मुश्किलों की परवाह किए बिना दंडवत करते हुए आगे बढ़ रही हैं. हरियाणा के झज्जर जिले के सुबाणा गांव की रहने वाली रेणु ने खाटूश्यामजी पहुंचकर बाबा के दर्शन के लिए 273 किलोमीटर की दंडवत यात्रा शुरू की है. 

रेणु ने 5 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू की थी. उनके साथ करीब 15 लोग चल रहे हैं. इस बार उन्होंने बिना गद्दे के पूरी यात्रा दंडवत करते हुए पूरी करने का संकल्प लिया है.  वो घुटनों के बल नहीं, बल्कि शरीर को जमीन पर दंडवत करते हुए एक-एक कदम आगे बढ़ा रही हैं. उनकी यात्रा का लक्ष्य खाटूश्यामजी पहुंचकर बाबा श्याम के दरबार में माथा टेकना है. 

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2018 में अन्न का किया था त्याग

रेणु की आस्था सिर्फ इस यात्रा तक सीमित नहीं है. उन्होंने वर्ष 2018 में अन्न का त्याग कर दिया था. करीब नौ साल से वो अन्न नहीं खा रही हैं और नारियल पानी का सेवन कर जीवन चला रही हैं. इसी दौरान उन्होंने एएनएम की नौकरी भी छोड़ दी. उनके पति सिद्धार्थ मल्हान सहकारी बैंक में क्लर्क हैं. 

रेणु का कहना है कि उन्होंने अपना जीवन सेवा, आस्था और अपने संकल्प को समर्पित किया है.  वो जनकल्याण, गौ माता की रक्षा और सनातन धर्म के संदेश के साथ आगे बढ़ रही हैं.  गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना भी उनके संकल्प का हिस्सा है. 

ये है दूसरी दंडवत यात्रा

यह रेणु की दूसरी दंडवत यात्रा है. इससे पहले वर्ष 2023 में उन्होंने 237 किलोमीटर की यात्रा दंडवत करते हुए पूरी की थी.  उस यात्रा को पूरा करने में उन्हें 67 दिन लगे थे.  उस समय भी उन्होंने शरीर को आराम देने के लिए गद्दे का इस्तेमाल नहीं किया था. इस बार उनकी यात्रा करीब 273 किलोमीटर की है. रास्ते में थकान और दर्द के बावजूद वो लगातार आगे बढ़ रही हैं.  करीब 15 लोग उनकी यात्रा में साथ रहकर सहयोग कर रहे हैं. 

नवरात्र के आसपास पहुंचेंगी खाटूश्यामजी

दंडवत यात्रा के दौरान देर शाम रेणु श्रीमाधोपुर बाईपास रोड पहुंचीं.  यहां श्री श्याम नवयुवक मंडल और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने उनका स्वागत किया. लोगों ने उन्हें साफा, माला और दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया. उन्हें मोमेंटो भी भेंट किया गया. कुछ देर आराम और सम्मान के बाद रेणु ने फिर दंडवत यात्रा शुरू कर दी. उनकी मंजिल अभी दूर है, लेकिन बाबा श्याम के प्रति आस्था उन्हें लगातार आगे बढ़ा रही है. 

रेणु इससे पहले ब्रज चौरासी कोस की चार पैदल यात्राएं भी कर चुकी हैं. खाटूश्यामजी पहुंचने के बाद वो वहां से सालासर के लिए पदयात्रा करने की बात भी कह रही हैं. उनकी मौजूदा दंडवत यात्रा नवरात्र के आसपास खाटूश्यामजी पहुंचने की उम्मीद है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 Oct 2026 02:24 PM (IST)
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