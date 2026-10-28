कोटा में बीटेक छात्र की हत्या कर जयपुर में छिपे आरोपी, तीनों गिरफ्तार

कोटा में बीटेक स्टूडेंट भुवनेश नागर की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. 5 अक्टूबर को चाकुओं से हमला कर छात्र की हत्या करने के बाद फरार हुए आरोपी जयपुर पहुंच गए थे. यहां तीनों एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे. कोटा शहर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से जयपुर में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में राहुल सूर्यवंशी उर्फ बच्चा (21) और सागर मीणा (20) शामिल हैं. दो पर हत्या के मामले में इनाम घोषित था.

पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के मुताबिक, 5 अक्टूबर 2026 को अनंतपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में कान्हा मैरिज गार्डन के पीछे भुवनेश नागर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई थी.

सात-आठ महीने पुरानी रंजिश में लिया बदला!

पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में हत्या की वजह पुरानी रंजिश सामने आई है. मृतक के पिता संजीव नागर ने रिपोर्ट में बताया था कि करीब सात-आठ महीने पहले भुवनेश और उसके दोस्तों का राहुल उर्फ बच्चा के साथ झगड़ा हुआ था. इस दौरान राहुल को चाकू लगने की बात सामने आई थी. इसके बाद से राहुल भुवनेश से रंजिश रखने लगा था.

पुलिस के अनुसार, आरोपी राहुल ने पूछताछ में बताया कि मार्च 2026 में भुवनेश ने अपने दोस्तों अर्जुन और बिहू के साथ मिलकर उस पर चाकू से हमला किया था. इस मामले में राहुल ने अनंतपुरा थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था. इसी घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी बढ़ गई थी. पुलिस के मुताबिक, इसी रंजिश का बदला लेने के इरादे से भुवनेश पर हमला किया गया.

दोस्त से मिलने गया था भुवनेश, रास्ते में घेरकर किया हमला

परिवादी के मुताबिक, 5 अक्टूबर को भुवनेश अपने दोस्त अजय सुक्खा से मिलने दीनदयाल उपाध्याय नगर गया था. इसी दौरान राहुल उर्फ बच्चा, दीपक मीणा उर्फ दीपु अंडा, सागर मीणा और उनके दो अन्य साथियों ने कथित तौर पर भुवनेश पर चाकुओं से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल भुवनेश की मौत हो गई.

सीसीटीवी खंगाले, जयपुर में मिली आरोपियों की लोकेशन

हत्या के बाद फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. आरोपियों के आने-जाने के रास्तों की जांच की गई और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया. पुलिस अधीक्षक की ओर से वांछित आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया गया था.

तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम को आरोपियों के जयपुर में होने का सुराग मिला. इसके बाद टीम ने वहां दबिश देकर राहुल उर्फ बच्चा, सागर मीणा और एक नाबालिग को फैक्ट्री में काम करते हुए पकड़ लिया. राहुल और सागर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नाबालिग को निरुद्ध किया गया.

वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई

पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष मिश्रा और वृत्ताधिकारी चतुर्थ उदयसिंह मीणा के सुपरविजन में की गई. अनंतपुरा थानाधिकारी महेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश कर उन्हें जयपुर से पकड़ा. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और हत्या से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल कर रही है. मामले में अनुसंधान जारी है.

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