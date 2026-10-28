Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा में बीटेक छात्र की हत्या कर जयपुर में छिपे आरोपी, तीनों गिरफ्तार

कोटा में बीटेक छात्र की हत्या कर जयपुर में छिपे आरोपी, तीनों गिरफ्तार

कोटा में बीटेक स्टूडेंट भुवनेश नागर की हत्या के मामले में पुलिस तीनों आरोपियों को एक फैक्ट्री से पकड़ा है. इनमें से दो पर हत्या के मामले में इनाम घोषित था. तीनों आरोपियों में से एक नाबालिग है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 28 Oct 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

कोटा में बीटेक स्टूडेंट भुवनेश नागर की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. 5 अक्टूबर को चाकुओं से हमला कर छात्र की हत्या करने के बाद फरार हुए आरोपी जयपुर पहुंच गए थे. यहां तीनों एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे. कोटा शहर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से जयपुर में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में राहुल सूर्यवंशी उर्फ बच्चा (21) और सागर मीणा (20) शामिल हैं. दो पर हत्या के मामले में इनाम घोषित था.

पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के मुताबिक, 5 अक्टूबर 2026 को अनंतपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में कान्हा मैरिज गार्डन के पीछे भुवनेश नागर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई थी.

जयपुर में खरगे के खिलाफ प्रदर्शन, BJYM अध्यक्ष ने खींचा पुलिस का कॉलर

सात-आठ महीने पुरानी रंजिश में लिया बदला!

पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में हत्या की वजह पुरानी रंजिश सामने आई है. मृतक के पिता संजीव नागर ने रिपोर्ट में बताया था कि करीब सात-आठ महीने पहले भुवनेश और उसके दोस्तों का राहुल उर्फ बच्चा के साथ झगड़ा हुआ था. इस दौरान राहुल को चाकू लगने की बात सामने आई थी. इसके बाद से राहुल भुवनेश से रंजिश रखने लगा था.

पुलिस के अनुसार, आरोपी राहुल ने पूछताछ में बताया कि मार्च 2026 में भुवनेश ने अपने दोस्तों अर्जुन और बिहू के साथ मिलकर उस पर चाकू से हमला किया था. इस मामले में राहुल ने अनंतपुरा थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था. इसी घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी बढ़ गई थी. पुलिस के मुताबिक, इसी रंजिश का बदला लेने के इरादे से भुवनेश पर हमला किया गया.

दोस्त से मिलने गया था भुवनेश, रास्ते में घेरकर किया हमला

परिवादी के मुताबिक, 5 अक्टूबर को भुवनेश अपने दोस्त अजय सुक्खा से मिलने दीनदयाल उपाध्याय नगर गया था. इसी दौरान राहुल उर्फ बच्चा, दीपक मीणा उर्फ दीपु अंडा, सागर मीणा और उनके दो अन्य साथियों ने कथित तौर पर भुवनेश पर चाकुओं से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल भुवनेश की मौत हो गई.

सीसीटीवी खंगाले, जयपुर में मिली आरोपियों की लोकेशन

हत्या के बाद फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. आरोपियों के आने-जाने के रास्तों की जांच की गई और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया. पुलिस अधीक्षक की ओर से वांछित आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया गया था.

तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम को आरोपियों के जयपुर में होने का सुराग मिला. इसके बाद टीम ने वहां दबिश देकर राहुल उर्फ बच्चा, सागर मीणा और एक नाबालिग को फैक्ट्री में काम करते हुए पकड़ लिया. राहुल और सागर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नाबालिग को निरुद्ध किया गया.

वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई

पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष मिश्रा और वृत्ताधिकारी चतुर्थ उदयसिंह मीणा के सुपरविजन में की गई. अनंतपुरा थानाधिकारी महेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश कर उन्हें जयपुर से पकड़ा. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और हत्या से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल कर रही है. मामले में अनुसंधान जारी है.

जयपुर में RSS सरकार्यवाहक का बड़ा बयान, 'सेवा लेने वाले हाथ कल...'

 

Published at : 28 Oct 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान में IAS-IPS दंपत्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप, 40 विला खरीदे, विपक्ष के निशाने पर सरकार
राजस्थान में IAS-IPS दंपत्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप, 40 विला खरीदे, विपक्ष के निशाने पर सरकार
राजस्थान
'सलमान खान माफी मांग लें तो लॉरेंस बिश्नोई भी माफ कर देगा', देवेंद्र बुढ़िया का बयान वायरल
'सलमान खान माफी मांग लें तो लॉरेंस बिश्नोई भी माफ कर देगा', देवेंद्र बुढ़िया का बयान वायरल
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: 2nd फेज में कल 22 जिलों में वोटिंग, मैदान में 8257 उम्मीदवार
राजस्थान पंचायत चुनाव: 2nd फेज में कल 22 जिलों में वोटिंग, मैदान में 8257 उम्मीदवार
राजस्थान
जोधपुर: 21 लाख फॉलोअर्स वाले ओमप्रकाश बिश्नोई सरपंच चुनाव हारे, मिले महज 33 वोट
जोधपुर: 21 लाख फॉलोअर्स वाले ओमप्रकाश बिश्नोई सरपंच चुनाव हारे, मिले महज 33 वोट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खरगे के घर पर अब INDIA गठबंधन लाएगा 'महाभियोग', जानें प्लान
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खरगे के घर पर अब INDIA गठबंधन लाएगा 'महाभियोग', जानें प्लान
महाराष्ट्र
Maharashtra MLC Election Result LIVE: 3 सीटों पर MVA की बढ़त, दो पर महायुति आगे
LIVE: महाराष्ट्र MLC चुनाव की 3 सीटों पर MVA की बढ़त, दो पर महायुति आगे
इंडिया
पूर्व CJI चंद्रचूड़ की आलोचना पर जस्टिस कौल ने दी सफाई, अब क्या बोले?
पूर्व CJI चंद्रचूड़ की आलोचना पर जस्टिस कौल ने दी सफाई, अब क्या बोले?
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग ने PAK दिग्गजों के उड़ाए होश, बोले- न्यूजीलैंड को तबाह कर दिया
अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग ने PAK दिग्गजों के उड़ाए होश, बोले- न्यूजीलैंड को तबाह कर दिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आ रहा चक्रवाती तूफान 'अर्नब', आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी
यूपी में आ रहा चक्रवाती तूफान 'अर्नब', आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी
इंडिया
दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ेगी नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, प्रयागराज-कानपुर में भी होगा ठहराव
दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ेगी नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, प्रयागराज-कानपुर में भी होगा ठहराव
जनरल नॉलेज
दुनिया की सबसे कड़क शराब में 96% अल्कोहल, क्या इसे सीधे पी सकते हैं?
दुनिया की सबसे कड़क शराब में 96% अल्कोहल, क्या इसे सीधे पी सकते हैं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget