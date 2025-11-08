हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान के पाली में हिंसक हुआ धरना प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा

राजस्थान के पाली में हिंसक हुआ धरना प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा

Rajasthan News: पाली में DNT समाज व पशुपालकों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ. पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस से भीड़ को खदेड़ दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 08 Nov 2025 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के पाली जिले के रानी कस्बे में शुक्रवार (10 नवंबर) की शाम हाईवे पर तनाव का माहौल बन गया, जब प्रदर्शन कर रहे पशुपालकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े. इस दौरान ब्यावर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 162 पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे बालराई गांव के पास हुई, जहां राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा था. प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर 'महापड़ाव' डाल दिया था और जाम लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी थी. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से कई दौर की बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका.

लाठीचार्ज कर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसे ही स्थिति बिगड़ने लगी तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुए इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए और मौके पर भगदड़ मच गई. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठियां चलाईं और आंसू गैस छोड़ी. इसके बाद प्रदर्शनकारियों को हाईवे से खदेड़ दिया गया. प्रशासन ने तुरंत ट्रैफिक डायवर्ट किया ताकि यात्रियों को असुविधा न हो.

रोजगार और आरक्षण की मांगों को लेकर हो रहा था प्रदर्शन

जानकारी के अनुसार, यह प्रदर्शन डीएनटी समाज और पशुपालकों की मांगों को लेकर हो रहा था. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह देवासी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें रोजगार, आरक्षण और मुआवजा जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं.

शांति बनाए रखने की हर संभव की जा रही कोशिश- एएसपी

इस बीच, पुलिस प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत कर रहा है. एएसपी विपिन शर्मा ने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है. पशुपालकों के प्रतिनिधियों से वार्ता चल रही है ताकि आगे कोई अप्रिय घटना न हो. उन्होंने कहा कि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और शांति बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है.

पाली में हुए इस टकराव ने एक बार फिर प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच संवाद की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, देर शाम तक हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन दोनों ही सतर्क हैं ताकि कोई नई स्थिति न बने.

ये भी पढ़िए- राजस्थान: इंसान जानवरों के प्रति लापरवाह! मंत्री जोराराम बोले- 'जब तक गाय दूध देती है, घर...'

Published at : 08 Nov 2025 07:38 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Pali News CRIME RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 18: 'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 18: 'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
हेल्थ
Constipation Relief: कब्ज से जल्द चाहते हैं राहत, डॉक्टर ने बताया कैसे पा सकते हैं इस समस्या से निजात?
कब्ज से जल्द चाहते हैं राहत, डॉक्टर ने बताया कैसे पा सकते हैं इस समस्या से निजात?
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन में गेट के पास नजर आया बेहद तगड़ा अजगर, उससे भी टिकट मांगने लगे यूजर्स
चलती ट्रेन में गेट के पास नजर आया बेहद तगड़ा अजगर, उससे भी टिकट मांगने लगे यूजर्स
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget