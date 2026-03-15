जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) में आयोजित एक कार्यक्रम के बैनर-होर्डिंग फाड़ने का विवाद अब पूरी तरह से गरमा गया है. इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के शहर जिला अध्यक्ष बबलू सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोशित छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रातानाडा पुलिस थाने के बाहर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया.

जानकारी के अनुसार, JNVU में "भारत की विश्व विरासत राजस्थान" विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसके बैनर और होर्डिंग्स में तोड़फोड़ की गई थी. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए बबलू सोलंकी को डांगियावास क्षेत्र से हिरासत में लिया. जैसे ही यह खबर छात्र नेताओं तक पहुंची, बड़ी संख्या में NSUI कार्यकर्ता रातानाडा थाने के बाहर जमा हो गए और अपने नेता की रिहाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए.

पुलिस अधिकारियों और छात्र नेताओं में तीखी नोकझोंक

देर रात तक थाने के बाहर भारी नारेबाजी चलती रही. इस दौरान NSUI के पूर्व राष्ट्रीय सचिव दिलीप चौधरी और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुखराज देवराया भी समर्थन में थाने पहुंच गए. वहां उनकी एसीपी मंगलेश चुड़ावत के साथ तीखी बहस हुई. छात्र नेताओं ने पुलिस पर दबाव बनाते हुए सोलंकी को तुरंत छोड़ने की मांग रखी.

केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाने की चेतावनी

स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारी नेताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि बबलू सोलंकी को जल्द रिहा नहीं किया गया, तो उनका आंदोलन और उग्र होगा. उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन करने और उन्हें काले झंडे दिखाने की खुली चेतावनी दे डाली है.

फिलहाल, NSUI कार्यकर्ता इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि पुलिस ने सोलंकी को गिरफ्तारी के बाद कहाँ रखा है. वहीं, थाने के बाहर हुई इस पूरी तीखी बहस और हंगामे के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है.