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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस इनको नहीं देगी टिकट! अशोक गहलोत ने साफ कर दी तस्वीर

राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस इनको नहीं देगी टिकट! अशोक गहलोत ने साफ कर दी तस्वीर

Congress on Rajasthan Nikay Chunav: अशोक गहलोत का कहना है कि जब भी सिफारिश पर टिकट दिए गए हैं, हार का सामना करना पड़ा है. टिकट असली और समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 19 Aug 2026 10:15 AM (IST)
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राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार, 18 अगस्त को आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में बदलाव की वकालत की. उन्होंने कहा कि पार्टी को आधे से अधिक टिकट जेन-ज़ी और युवा उम्मीदवारों को देने चाहिए.

कांग्रेस वॉर रूम में हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति का माहौल बदल चुका है और युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. मैंने कहा है कि 50 प्रतिशत से अधिक टिकट जेन-ज़ी को दिए जाने चाहिए. वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का उपयोग होना चाहिए, लेकिन नई पीढ़ी को आगे लाना भी जरूरी है. उनके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. 

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सिफारिश के आधार पर नहीं मिलेगा टिकट

अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नेताओं की सिफारिश के आधार पर टिकट वितरण का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों को जमीनी स्तर पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. गहलोत ने कहा, "सिफारिश के आधार पर टिकट मत दीजिए. इतिहास गवाह है कि जब भी सिफारिश पर टिकट दिए गए हैं, हार का सामना करना पड़ा है. टिकट असली और समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए."

गहलोत ने यहां तक कहा कि उनकी अपनी सिफारिश को भी टिकट देने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए. जयपुर, भरतपुर और बीकानेर से लोग मेरे पास सिफारिश लेकर आते हैं. अगर मैं भी किसी के लिए सिफारिश करूं तो उसे टिकट नहीं दिया जाना चाहिए. वरिष्ठ नेता हमेशा किसी क्षेत्र की जमीनी हकीकत से पूरी तरह परिचित नहीं होते.

उम्मीदवारों के राजनीतिक व्यवहार को भी रखा जाएगा ध्यान

वहीं, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गहलोत से एक कदम आगे बढ़ते हुए घोषणा की कि पार्टी 50 नहीं बल्कि 60 प्रतिशत टिकट युवाओं को देगी. हम युवाओं को 60 प्रतिशत टिकट देंगे. यह निर्देश संगठन के निचले स्तर तक पहुंचाया जाएगा. 

उन्होंने यह भी कहा कि टिकट वितरण में उम्मीदवारों के पिछले राजनीतिक व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाएगा. निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का समर्थन करने वालों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर जीतकर बाद में किसी अन्य दल का साथ देने वालों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 19 Aug 2026 10:15 AM (IST)
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