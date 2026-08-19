राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस इनको नहीं देगी टिकट! अशोक गहलोत ने साफ कर दी तस्वीर

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार, 18 अगस्त को आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में बदलाव की वकालत की. उन्होंने कहा कि पार्टी को आधे से अधिक टिकट जेन-ज़ी और युवा उम्मीदवारों को देने चाहिए.

कांग्रेस वॉर रूम में हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति का माहौल बदल चुका है और युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. मैंने कहा है कि 50 प्रतिशत से अधिक टिकट जेन-ज़ी को दिए जाने चाहिए. वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का उपयोग होना चाहिए, लेकिन नई पीढ़ी को आगे लाना भी जरूरी है. उनके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ें: जयपुर में CM ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

सिफारिश के आधार पर नहीं मिलेगा टिकट

अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नेताओं की सिफारिश के आधार पर टिकट वितरण का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों को जमीनी स्तर पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. गहलोत ने कहा, "सिफारिश के आधार पर टिकट मत दीजिए. इतिहास गवाह है कि जब भी सिफारिश पर टिकट दिए गए हैं, हार का सामना करना पड़ा है. टिकट असली और समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए."

गहलोत ने यहां तक कहा कि उनकी अपनी सिफारिश को भी टिकट देने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए. जयपुर, भरतपुर और बीकानेर से लोग मेरे पास सिफारिश लेकर आते हैं. अगर मैं भी किसी के लिए सिफारिश करूं तो उसे टिकट नहीं दिया जाना चाहिए. वरिष्ठ नेता हमेशा किसी क्षेत्र की जमीनी हकीकत से पूरी तरह परिचित नहीं होते.

उम्मीदवारों के राजनीतिक व्यवहार को भी रखा जाएगा ध्यान

वहीं, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गहलोत से एक कदम आगे बढ़ते हुए घोषणा की कि पार्टी 50 नहीं बल्कि 60 प्रतिशत टिकट युवाओं को देगी. हम युवाओं को 60 प्रतिशत टिकट देंगे. यह निर्देश संगठन के निचले स्तर तक पहुंचाया जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि टिकट वितरण में उम्मीदवारों के पिछले राजनीतिक व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाएगा. निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का समर्थन करने वालों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर जीतकर बाद में किसी अन्य दल का साथ देने वालों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी.

यह भी पढ़ें: जयपुर: CM ऑफिस से 4 KM की दूरी पर स्थित सरकारी स्कूल की जर्जर हालत, उठे सवाल