Rajasthan Accident News: राजस्थान के उदयपुर में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में तीन गुजराती युवकों की मृत्यु हो गई है. ट्रक ड्राइवर ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और कई गाड़ियों को रौंद दिया. इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में तीन युवक गुजरात के थे. तीनों युवकों में मेरा गांव के अरविंदजी ठाकोर, अभासणा गांव के विक्रमजी ठाकोर, भीमबोर्डी गांव के प्रकाशजी ठाकोर की मृत्यु हो गई है. दुर्घटना के बाद बनासकांठा सांसद गेनीबेन ने दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है.

पत्थरों से भरा अनियंत्रित ट्रेलर टैंकर से टकरा गया

रविवार शाम को नेशनल हाईवे पर गोगुंडा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पीर बावजी के पास एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई. पत्थरों से भरा एक अनियंत्रित ट्रेलर टैंकर से टकरा गया, जिससे फॉर्च्यूनर सहित चार अन्य वाहनों को टक्कर लगी. जिसमें 3 गुजराती युवकों सहित 4 लोगों की मौत हो गई. इस दुर्घटना के कारण उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर लगभग दो घंटे तक पांच किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था. फॉर्च्यूनर पलट गई थी और घायलों को बचाने में सबसे ज्यादा समय लगा.

कटर का उपयोग करके लोगों को बचाया गया

फंसे हुए लोगों को कटर का उपयोग करके बचाया गया. पुलिस ने बताया कि सड़क के निर्माण के लिए ब्लॉक ले जा रहा ट्रक अचानक पलट गया. पीछे से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया और फिर एक के बाद एक 6 वाहनों से टकरा गया, कार को टक्कर मारते ही कार का कचरा हो गया और लोगों को बचाने के लिए कटर का इस्तेमाल किया गया.

हाईवे कई घंटों तक जाम रहा

इस भयानक दुर्घटना के कारण दूर-दूर तक ट्रैफिक जाम हो गया था. क्योंकि घायलों के बचाव में ज्यादा समय लगा. पुलिस के अनुसार, कार में फंसे लोगों को निकालने में समय लगने से ट्रैफिक जाम हो गया था.