ED ने नेक्सा एवरग्रीन संचालक को किया अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जयपुर जोनल ऑफिस ने 2676 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेक्सा एवरग्रीन के संचालक सुभाष चंद्र बिजारनिया को गिरफ्तार किया है. ईडी ने सोमवार रात उसे गिरफ्तार किया था और आज दोपहर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे चार दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया.

ईडी अधिकारियों के मुताबिक, नेक्सा एवरग्रीन से जुड़े मामले में संचालक सुभाष चंद्र बिजारनिया की भूमिका सामने आई है. कंपनी के संचालक रणवीर बिजारनिया, सुभाष चंद्र बिजारनिया और उनके सहयोगियों पर निवेशकों से करीब 2676 करोड़ रुपये जुटाने का आरोप है. ईडी और राजस्थान पुलिस की ओर से नेक्सा एवरग्रीन ग्रुप के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की गई थी.

श्रीगंगानगर: 15 अगस्त से पहले BSF कैंप में घुसा शख्स, मोबाइल में मिला PAK कनेक्शन!

प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का लालच

जांच में सामने आया कि निवेशकों को गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में जमीन के विकास और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का लालच दिया गया. निवेशकों से कहा गया कि उनका पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा. इसके बदले 60 सप्ताह तक हर सप्ताह 3 फीसदी निश्चित रिटर्न या प्लॉट आवंटित करने का भरोसा दिया गया. इस तरह निवेशकों को कम समय में रकम कई गुना बढ़ने का लालच दिया गया.

3 गुना रिटर्न का लालच देकर जाल में फंसाया

इसके अलावा नए निवेशकों को जोड़ने पर अतिरिक्त कमीशन और लैपटॉप, कार-बाइक जैसे इनाम देने की भी पेशकश की गई. इसके लिए मल्टी-लेवल रेफरल स्कीम का इस्तेमाल किया गया. निवेशकों को 3 गुना रिटर्न का लालच देकर रकम लगाने के लिए तैयार किया गया. जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम कहां-कहां भेजी गई और इसका इस्तेमाल किन संपत्तियों या कारोबार में किया गया.

सुभाष चंद्र बिजारनिया से पूछताछ के दौरान इस पूरे नेटवर्क और रकम के लेन-देन से जुड़ी अहम जानकारी सामने आने की उम्मीद है. ईडी अब पैसों के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है.

सिरोही: 15 रुपये के लिए कर दी 8 वर्षीय मासूम की हत्या, ऐसे हुआ खुलासा