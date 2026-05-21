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न दिन में चैन न रात में राहत, असहनीय गर्मी से तप रहा राजस्थान, सबसे गर्म हैं जयपुर की रातें

Jaipur Heat Wave: जयपुर के लोगों का कहना है कि 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान में उन्हें नींद तो नहीं आती. ऐसे में वह अपने शरीर को कुछ आराम देने की कोशिश करते हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 May 2026 07:59 AM (IST)
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'पिंक सिटी' कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. यहां दिन का तापमान पिछले कई दिनों से 44 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है तो रात को सूरज डूबने के कई घंटे बाद भी तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आ रही. यहां रात का तापमान भी 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक है. जयपुर के लोगों को भीषण गर्मी से ना तो दिन में चैन है और ना ही रात को कोई राहत.

जयपुर शहर में रात का तापमान इन दिनों राजस्थान में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है. पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए रेगिस्तान जिलों में रात के वक्त लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल जा रही है, लेकिन जयपुर में जन जीवन बुरी तरह बेहाल है. इस भीषण गर्मी में सरकार और प्रशासन के कहीं कोई इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं. 

बच्चों के अस्पताल के बाहर तीमारदारों की लाइन

जयपुर शहर में बच्चों के जेके लोन अस्पताल में मरीजों के साथ आए तीमारदार रात के वक्त कैंपस में सड़क किनारे और फुटपाथ पर बैठ और लेटकर समय काटते दिखाई देते हैं. तीमारदारों को वार्डों के साथ ही बिल्डिंग में रुकने की इजाजत नहीं है. लिहाजा वह रात के वक्त गर्मी में पसीना बहाते हुए कैंपस में सड़कों-फुटपाथों और रास्तों के साथ ही पार्क और टीन शेड के नीचे रात गुजारते हुए दिखाई देते हैं.

अस्पताल प्रशासन की तरफ से सैकड़ों की संख्या में मौजूद तीमारदारों के लिए ना तो पंखे की कोई व्यवस्था की गई है और ना ही पीने के पानी की. लोग बाहर से किराए पर बिस्तर लेते हैं और हाथ से पंखा झलते हुए गर्मी से निजात पाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं. 

गर्मी में नींद नहीं आती, आराम नहीं मिलता

लोगों का कहना है कि 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान में उन्हें नींद तो नहीं आती. ऐसे में वह अपने शरीर को कुछ आराम देने की कोशिश करते हैं. लोगों का कहना है कि जिस तरह ठंड के दिनों में रैन बसेरों के इंतजाम किए जाते हैं, इस तरह की व्यवस्था गर्मी के दिनों में भी होनी चाहिए. रैन बसेरों में खाने-पीने के इंतजाम भले ही ना हो, लेकिन हवा और पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए. 

बच्चों का इलाज कराने आए अभिभावक खुद हो रहे बीमार 

हॉस्पिटल कैंपस में सैकड़ों की संख्या में लोगों को आधी रात के वक्त गर्मी से जूझते हुए देखकर किसी पत्थर दिल का कलेजा भी कांप सकता है. छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग महिलाएं, हर कोई दिन के साथ ही रात के वक्त भी गर्मी में परेशान दिखाई देता है. लोग चाहते हैं कि यहां कम से कम पंखे और पीने के पानी की व्यवस्था जरूर कर दी जाए. 

यहां तीमारदार बीमार बच्चों के इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में वह खुद भी बीमार हो जा रहे हैं. रात को हो रही भीषण गर्मी की वजह से ही कई लोग जयपुर को हॉट आइलैंड बता रहे हैं. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 21 May 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
Weather Update RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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