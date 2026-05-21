न दिन में चैन न रात में राहत, असहनीय गर्मी से तप रहा राजस्थान, सबसे गर्म हैं जयपुर की रातें

'पिंक सिटी' कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. यहां दिन का तापमान पिछले कई दिनों से 44 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है तो रात को सूरज डूबने के कई घंटे बाद भी तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आ रही. यहां रात का तापमान भी 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक है. जयपुर के लोगों को भीषण गर्मी से ना तो दिन में चैन है और ना ही रात को कोई राहत.

जयपुर शहर में रात का तापमान इन दिनों राजस्थान में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है. पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए रेगिस्तान जिलों में रात के वक्त लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल जा रही है, लेकिन जयपुर में जन जीवन बुरी तरह बेहाल है. इस भीषण गर्मी में सरकार और प्रशासन के कहीं कोई इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं.

बच्चों के अस्पताल के बाहर तीमारदारों की लाइन

जयपुर शहर में बच्चों के जेके लोन अस्पताल में मरीजों के साथ आए तीमारदार रात के वक्त कैंपस में सड़क किनारे और फुटपाथ पर बैठ और लेटकर समय काटते दिखाई देते हैं. तीमारदारों को वार्डों के साथ ही बिल्डिंग में रुकने की इजाजत नहीं है. लिहाजा वह रात के वक्त गर्मी में पसीना बहाते हुए कैंपस में सड़कों-फुटपाथों और रास्तों के साथ ही पार्क और टीन शेड के नीचे रात गुजारते हुए दिखाई देते हैं.

अस्पताल प्रशासन की तरफ से सैकड़ों की संख्या में मौजूद तीमारदारों के लिए ना तो पंखे की कोई व्यवस्था की गई है और ना ही पीने के पानी की. लोग बाहर से किराए पर बिस्तर लेते हैं और हाथ से पंखा झलते हुए गर्मी से निजात पाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं.

गर्मी में नींद नहीं आती, आराम नहीं मिलता

लोगों का कहना है कि 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान में उन्हें नींद तो नहीं आती. ऐसे में वह अपने शरीर को कुछ आराम देने की कोशिश करते हैं. लोगों का कहना है कि जिस तरह ठंड के दिनों में रैन बसेरों के इंतजाम किए जाते हैं, इस तरह की व्यवस्था गर्मी के दिनों में भी होनी चाहिए. रैन बसेरों में खाने-पीने के इंतजाम भले ही ना हो, लेकिन हवा और पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए.

बच्चों का इलाज कराने आए अभिभावक खुद हो रहे बीमार

हॉस्पिटल कैंपस में सैकड़ों की संख्या में लोगों को आधी रात के वक्त गर्मी से जूझते हुए देखकर किसी पत्थर दिल का कलेजा भी कांप सकता है. छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग महिलाएं, हर कोई दिन के साथ ही रात के वक्त भी गर्मी में परेशान दिखाई देता है. लोग चाहते हैं कि यहां कम से कम पंखे और पीने के पानी की व्यवस्था जरूर कर दी जाए.

यहां तीमारदार बीमार बच्चों के इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में वह खुद भी बीमार हो जा रहे हैं. रात को हो रही भीषण गर्मी की वजह से ही कई लोग जयपुर को हॉट आइलैंड बता रहे हैं.