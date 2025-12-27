राजस्थान: नए साल पर जयपुर को बड़ी सौगात, सड़कों पर उतरेंगी 150 पीएम ई-बसें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: नए साल पर जयपुर को बड़ी सौगात, सड़कों पर उतरेंगी 150 पीएम ई-बसें

Rajasthan News: नए साल पर जयपुर को 150 पीएम ई-बसों की सौगात मिलेगी. बता दें कि पहले चरण में 75 बसें चलेंगी. जिससे प्रदूषण घटेगा और सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा.

By : मुबारिक खान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 27 Dec 2025 01:35 PM (IST)
सरकार की ओर से जयपुर वासियों को नए साल पर सौगात देने की तैयारी चल रही है. जानकारी के अनुसार, जयपुर वासियों को अब सुविधाजनक और प्रदूषण मुक्त सफर देने के लिए 150 पीएम ई बसों की सौगात मिलने वाली है. पहले चरण में 75 बसों का संचालन बगराना डिपो से किया जाएगा. जहां पर इन बसों के रख रखाव की व्यवस्था और चार्जिंग स्टेशन बनाएं गए हैं.

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से शहर में बसों का चालान किया जाता है. इलेक्ट्रिक बसों के मिलने से शहर में न केवल यातायात व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक नया कदम होगा.

पहले चरण में उच्चतर इलेक्ट्रिक बसों का होगा संचालन

जानकारी के अनुसार, बगराना डिपों से पहले चरण में उच्चतर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा और यह संचालन जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रेक्ट) मॉडल के तहत होगा. जिसमें निजी ऑपरेटर बसों का संचालन और रख रखाव का काम संभालेगा. जबकि किराया निर्धारण और रूट प्लानिंग JCTSL की जिम्मेदारी होंगी.

पीएम ई-बसों के आने से सार्वजनिक परिवहन का नेटवर्क होगा मजबूत

दूसरे चरण में 75 बसों का संचालन टोडी आगार से किया जाना है.  लेकिन टोडी आगार में अभी तक विद्युत कनेक्शन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण इसमें कुछ देरी की संभावना है. अधिकारियों का कहना है कि इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. इन 150 नई पीएम ई-बसों के आने से जयपुर में सार्वजनिक परिवहन का नेटवर्क और मजबूत होगा. बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण से निपटने में इलेक्ट्रिक बसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

500 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की बनाई जा रही योजना

ई-बसों से ईंधन की बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी. इसके अलावा, राज्य सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए और बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है. इसके तहत 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की योजना है. जिनमें से 50 डबल डेकर बसें होंगी. डबल डेकर बसों के मिलने से जयपुर शहर में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 27 Dec 2025 01:35 PM (IST)
Electric Bus RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS PM E-bus
