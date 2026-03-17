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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSirohi News: रेवदर में अवैध अस्पतालों पर छापा, कार्रवाई से पहले कई क्लिनिक पर लटके मिले ताले

Sirohi News: रेवदर में अवैध अस्पतालों पर छापा, कार्रवाई से पहले कई क्लिनिक पर लटके मिले ताले

Sirohi News In Hindi: रेवदर में अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई करते हुए चिकित्सा विभाग ने दो अस्पताल सीज किए. निरीक्षण से पहले कई अस्पताल बंद मिलने से कार्रवाई की जानकारी लीक होने की आशंका जताई जा रही है.

By : तुषार पुरोहित, सिरोही | Edited By: जतिन राय | Updated at : 17 Mar 2026 01:19 PM (IST)
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राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर कस्बे में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों और क्लीनिकों के खिलाफ चिकित्सा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो अस्पतालों को सीज कर दिया. लेकिन इस कार्रवाई के दौरान एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया क्योंकि टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही कस्बे के कई निजी अस्पताल और क्लीनिक बंद मिले और उनके बाहर ताले लटके नजर आए. इससे यह चर्चा तेज हो गई कि क्या इन संचालकों को विभागीय कार्रवाई की पहले से भनक लग गई थी.

 BCMO डॉ. SS भाटी के नेतृत्व में हुआ औचक निरीक्षण, दो अस्पताल सीज

रेवदर कस्बे में लंबे समय से अवैध निजी अस्पतालों के संचालन की शिकायतें मिल रही थीं. इन्हीं शिकायतों के आधार पर सोमवार को BCMO डॉ. SS भाटी के नेतृत्व में टीम ने औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान दंतेश्वरी डेंटल केयर और रेवदर हॉस्पिटल में आवश्यक अनुमति और मानकों से संबंधित दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं. इसके बाद विभाग ने तत्काल दोनों अस्पतालों को सीज कर दिया. टीम में डॉ. तेजाराम और नायब तहसीलदार पुखराज रावल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

 कार्रवाई से पहले ही कई अस्पताल बंद 

जब टीम कस्बे में पहुंची तो कई ऐसे निजी अस्पताल और क्लीनिक बंद मिले जो सामान्य दिनों में मरीजों की आवाजाही के लिए खुले रहते हैं. बाहर ताले लटके देख स्थानीय लोगों में चर्चा शुरू हो गई. सवाल उठने लगा कि क्या इन संचालकों को विभागीय कार्रवाई की पहले से जानकारी मिल गई थी या कार्रवाई के डर से उन्होंने स्वयं ही संस्थान बंद कर दिए. यह औचक निरीक्षण की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है.

 लंबे समय से बिना अनुमति चल रहे थे क्लीनिक

स्थानीय लोगों का कहना है कि रेवदर में कई निजी अस्पताल और क्लीनिक बिना पर्याप्त अनुमति और तय मानकों के लंबे समय से चल रहे हैं. कई जगहों पर योग्य चिकित्सकों की कमी के बावजूद इलाज किया जा रहा है जिससे मरीजों की सुरक्षा पर भी सवाल उठते रहे हैं. नागरिकों ने मांग की है कि यदि विभाग नियमित निरीक्षण करे तो कई और अनियमितताएं सामने आ सकती हैं.

 कार्रवाई के बाद कस्बे में हड़कंप, आगे क्या होगा यह देखना अहम

चिकित्सा विभाग की इस कार्रवाई के बाद पूरे रेवदर कस्बे में हड़कंप मच गया. निजी अस्पताल संचालकों में हलचल देखी गई और कई जगहों पर गतिविधियां अचानक बंद हो गईं. विभाग की ओर से दो अस्पतालों को सीज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है. लेकिन कार्रवाई से पहले बंद मिले अन्य क्लीनिकों को लेकर उठे सवालों का जवाब अभी बाकी है. अब यह देखना अहम होगा कि विभाग इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है और अवैध चिकित्सा संस्थानों पर कितनी सख्ती बरती जाती है.

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Published at : 17 Mar 2026 01:19 PM (IST)
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